Eine neue Photovoltaik-Dachanlage soll den Kohlenstoffdioxid (CO2)-Ausstoß des Flughafens weiter senken. Der Betreiber Finavia plant, alle seine Flughäfen bis 2020 klimaneutral zu betreiben.Der Flughafen-Betreiber Finavia legt bei seinen Klimazielen einen Zahn zu. Er installiert derzeit eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Flughafens in der finnischen Hauptstadt Helsinki. Ein Teil des Solarkraftwerks soll noch bis Ende des Sommers fertiggestellt werden und in Zukunft den CO2-Ausstoß des Airports senken, wie das finnische Unternehmen am Mittwoch bekanntgab. Nach Beendigung der gesamten Arbeiten ...

