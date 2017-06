Hamburg/San Francisco, Kalifonien - (ots) -



Der erfahrene Fachmann für digitale Werbung bringt programmatische Kompetenz im demand-seitigen Bereich bei Smaato ein und kann auf solide Beziehungen zu globalen Agenturen und Werbetreibenden bauen



Smaato, die führende globale, Real-Time Advertising Platform für mobile Publisher und App-Entwickler rüstet sich für die nächste Phase des rasanten Wachstums und ernennt Glenn Fishback zum globalen Chief Revenue Officer. Fishback wird seinen Fokus auf skalierbare und nachhaltige Umsatzgenerierung legen, um Smaato in den USA sowie weltweit - insbesondere in China, dem zweitgrößten mobilen Werbemarkt der Welt - den Zugewinn an Marktanteilen zu ermöglichen.



Fishback blickt auf mehr als 18 Jahre Erfahrung in Führungspositionen zurück und führte digitale Marketingunternehmen durch Phasen starken Wachstums, darunter mehrere Start-ups, die den Schritt an die Börse schafften oder übernommen wurden. Als Gründungsmitglied und Vice President of Sales von Turn Inc. stellte Fishback das Sales-Team des Unternehmens von Grund auf zusammen und konnte dabei 2008 für Cadreon eine der ersten DSP-Plattformen erfolgreich aufbauen und skalieren. 2012 wurde er bei eBay Enterprise General Manager des Geschäftsbereichs Global Display Media, wo er zum Aufbau von eBay Enterprises programmatischer Plattform für First-Party-Audience-Targeting beitrug, die weltweit über 200 Millionen aktive User erreichte. In jüngster Vergangenheit war Fishback als SVP Sales Gründungsmitglied des Unternehmens 12 Digit Media, das im Februar 2017 von Westfield Corporation übernommen wurde.



"Glenn ist ein Visionär in Sachen Sales und war von Beginn an Teil der digitalen Medienwelt. Er bringt Führungsstärke und - vor allem im Bereich globale Werbung und Agenturen - einen großen Erfahrungsschatz mit sich, der Smaato beim Ausbau unserer globalen Marktposition entscheidend weiterhelfen wird", so Ragnar Kruse, CEO und Mitgründer von Smaato.



Die vor Kurzem erfolgte Übernahme von Smaato durch die Spearhead Integrated Marketing Communications Group war der Anfang einer strategischen Wachstumspartnerschaft mit dem gemeinsamen Ziel, die weltweit größte mobile End-to-End-Plattform aufzubauen - und so über Smaatos umfassendes globales Publisher-Inventar mit monatlich einer Milliarde Unique Mobile User Werbung innerhalb Chinas, nach China und aus China heraus zu ermöglichen. Im Zuge der nächsten Expansionsphase ist es Smaatos oberste Priorität, seine höchsten Standards in Sachen Sichtbarkeit, Transparenz und Marktqualität beizubehalten und weiter auszubauen.



"Smaato hat eine starke integrierte mobile Werbeplattform aufgebaut, die dank der Partnerschaft mit Spearhead in eine von exponentiellem Wachstum geprägte Periode übergeht. Das Team verfügt über herausragende Kompetenz im mobilen Bereich und ich freue mich darauf, das Umsatzwachstum während der kommenden wichtigen strategischen Wachstumsphase zu beschleunigen", berichtet Fishback.



Über Smaato



Smaato ist die führende unabhängige globale Real-Time Advertising Platform und verbindet über 10.000 Advertiser, darunter 91 der Top 100 Ad Age-Marken, mit über 90.000 App-Entwicklern und mobilen Web-Publishern. Smaato managt bis zu 10 Milliarden mobiler Ad Impressions täglich und erreicht pro Monat über eine Milliarde unique mobile Users. Smaato wurde 2005 von den mobilen Pionieren Ragnar Kruse und Petra Vorsteher gegründet und verfügt neben seinem internationalen Hauptsitz in San Francisco über regionale Hauptniederlassungen in Hamburg und Singapur. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.smaato.com.



