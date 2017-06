Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas leichter gehen die europäischen Börsen in den Fronleichnamstag. Der DAX gibt im frühen Geschäft gegen 9.30 Uhr um 0,5 Prozent auf 12.742 Punkte nach. Der Euro-Stoxx-50 fällt um 0,8 Prozent. Er leidet unter einem Schwächeanfall der Rohstoff-Aktien, deren Sektoren-Index um 1,3 Prozent einbricht. Auch die Indizes der Telekom- und der Einzelhandelswerte zeigen sich schwächer.

Damit greift die nach der Sitzung der US-Notenbank aufkeimende Risikoaversion erst einmal auf Europa über. "Europa dürfte aber der 'Outperformer' bleiben", also relativ stark abschneiden, wie ein Händler sagt. Die Geldpolitik in Europa dürfte noch lange vergleichsweise locker bleiben.

"Der Markt geht nun wohl bis zum Verfall volatil seitwärts", sagt der Händler. Trotz des zunächst gescheiterten Ausbruchs auf neue Rekordstände gebe es wohl keinen größeren Spielraum nach unten. Wegen des Feiertags wird an vielen europäischen Börsen mit niedrigen Umsätzen gerechnet, in Wien bleibt der Aktienmarkt ganz geschlossen.

Der Handel sei zwar überrascht von dem recht "hawkischen" Ausblick der US-Notenbank. Die bleibt bei der Vorhersage von vier weiteren Zinserhöhungen bis Ende 2018 und will außerdem bald mit der Normalisierung der von den Anleihenkäufen aufgeblähten Bilanz beginnen. Der Markt folge der US-Notenbank aber nach wie vor nicht, wie die nachgebenden Renditen am langen Ende zeigten.

Während der Yen mit der in Asien um sich greifenden Risikoaversion anzieht, hat der Euro etwas nachgegeben.

Bank of England im Blick

Im Blick steht die Sitzung der Bank of England am Mittag. "Die Inflation ist hoch, doch angesichts der ungewissen Brexit-Aussichten kann die Bank of England die Leitzinsen nicht erhöhen", sagt ein Marktteilnehmer. Damit stecke die Notenbank im Dilemma. Sollte dieses am Mittag offener zu Tage treten, könnte das Pfund unter der Entwicklung leiden. Zunächst wird die britische Währung aber wenig verändert gehandelt, ein Euro kostet nach wie vor etwa 0,88 Pfund.

Verlierer Nummer eins im DAX sind Deutsche Telekom mit einem Minus von 1,5 Prozent. In Stockholm verlieren H&M nach schwachen Umsatzzahlen knapp 2 Prozent.

Auf der anderen Seite ziehen die Versorger überwiegend etwas an: HSBC hat RWE auf die Kaufliste genommen. Der Kurs legt um 0,4 Prozent zu. Die Verkaufsempfehlung für Innogy hat das Haus zurückgezogen und rät nun zum Halten. Der Kurs zeigt sich gut behauptet. In der zweiten Reihe des deutschen Markts hat Goldman Sachs die Aktien von LEG Immobilien mit einem Kursziel von 36 Euro zum Kauf empfohlen. Mit einem Plus von 1,6 Prozent führen sie die Gewinnerseite am Markt an. Vonovia steigen um 0,6 Prozent auf 36,50 Euro, hier hat Goldman das Kursziel auf 35,30 Euro von 30,80 Euro erhöht.

SHW über Gebotspreis

Unter den Nebenwerten profitieren SHW von einem Übernahmeangebot. Der Chef des österreichischen Motorradherstellers KTM Industries, Stefan Pierer, bietet über seine Pierer Industrie AG 35 Euro je SHW-Aktie -- das ist ein Aufschlag von rund 7 Prozent auf den Schlusskurs vom Mittwoch. "Das erscheint wenig", sagt ein Marktteilnehmer. Der Kurs steigt um gut 8 Prozent auf 35,39 Euro.

Am Nachmittag könnten von den Konjunkturindizes der US-Notenbank-Filialen in Philadelphia und New York Impulse ausgehen sowie von der US-Industrieproduktion. Schwache Daten dürften die von der Fed abweichende Marktmeinung festigen, nach der bis Ende 2018 kaum noch Zinserhöhungen erwartet werden.

