BMW (WKN: 519000) und Daimler (WKN: 710000) haben es wieder getan: Sie haben uns einen Einblick in die Absatzzahlen des vergangenen Monats gewährt. Diese Zahlen konnten sich auch durchaus sehen lassen. Insgesamt verzeichnete BMW ein Plus von 5,7 % im Vergleich zum Vorjahresmonat, Daimler setzte sogar 12,3 % mehr ab. Das macht Mut.



Gleichzeitig fielen bei diesen Zahlen aber zwei Märkte auf, die sich völlig unterschiedlich entwickelten. Schauen wir daher mal genauer, wie sich die beiden deutschen Premiumhersteller in China und in den USA geschlagen haben.

USA: Pfui!

In den USA konnten beide Autobauer nicht sonderlich glänzen. BMW verzeichnete hier im Mai einen starken Rückgang von rund 11 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...