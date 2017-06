Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag kaum verändert in die Sitzung gestartet, hat aber unmittelbar nach Eröffnung in die negative Zone gedreht. Die grosse Mehrheit der Titel verzeichnet leichte Abschläge, welche durch eine stabile Tendenz bei den Schwergewichten nur teils aufgewogen werden. Die bisherige Wochenbilanz ist damit leicht negativ. Geprägt wird die Stimmung mangels wichtiger Unternehmensnachrichten von der wie erwartet ausgefallenen Zinserhöhung durch die amerikanische Notenbank am Vorabend.

Diese geht damit ihren Weg weiter, die Geldpolitik nach den Jahren der Finanzkrise zu normalisieren. Der Fokus der Investoren ist indes bereits auf die Spekulationen um den Zeitpunkt des nächsten Zinsschritts gerichtet sowie auf den Startpunkt des Abbaus der Bilanz. Die Credit Suisse sieht nach den Aussagen von Fed-Chefin Janet Yellen starke Anzeichen, dass das Fed die neue Strategie für die Bilanz im September ankündigen und voraussichtlich ab Oktober die Wertschriftenbestände abbauen wird.

Der Swiss Market Index (SMI) gibt bis um 09.35 Uhr 0,26% auf 8'826,66 Punkte nach. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, büsst 0,53% auf 1'397,1 Punkte ein und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,29% auf 10'064,59 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln stehen bis auf Nestlé alle im Minus.

Im Fokus steht hierzulande aber auch die Schweizerische ...

