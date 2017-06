-------------------------------------------------------------- Broschüren anfordern https://www.bvhk.de/broschueren/ --------------------------------------------------------------



Aachen (ots) - In unserem Kinderbuch "Annas Herz-OP", das es mittlerweile schon in vielen Sprachen gibt, begleitet Kobold Mutz die kleine Anna vor und nach dem Eingriff am (offenen) Herzen. Das Leben mit einem herzkranken Kind stellt die ganze Familie vor große Herausforderungen. Wenn eine Herz-Operation ansteht, bleibt beim Aufklärungsgespräch mit dem Arzt oft nicht genügend Zeit, alle Fragen ausführlich zu besprechen. Mit dem Buch / Tagebuch können sich herzkranke Kinder und ihre Familien auf den Eingriff am offenen Herzen vorbereiten.



Auch nach der Herz-OP hilft das Buch, die manchmal traumatischen Erfahrungen besser zu verarbeiten. Das Tagebuch können die Kinder individuell gestalten und dann nicht nur während des Aufenthaltes im Krankenhaus, sondern auch noch Jahre später nutzen.



Wenn das herzkranke Kind schon als Säugling operiert wurde, ist das Kindertagebuch später eine wertvolle Erinnerung an die Herz-OP, mit der auch die Fragen und Sorgen der Geschwister anschaulich beantwortet werden. Herzkranke Kinder können "Annas Herz-OP" ihren Altersgenossen im Kindergarten und in der Schule zeigen und dabei auf ihre besonderen Bedürfnisse aufmerksam machen. Das schafft Verständnis und Vertrauen. Manche Lehrkräfte beziehen es in die Unterrichtsgestaltung ein und ermöglichen so, dass das herzkranke Kind der Klasse seinen Herzfehler und dessen Auswirkungen erklärt. Beide Bücher wurden von betroffenen Eltern, Pflegekräften, Ärzten und Psychologen mit viel Sachverstand, Erfahrung und "Herzblut" entwickelt.



Aufgrund der großen Nachfrage in den Kliniken wurde die arabische und polnische Version entwickelt. Sie kann kostenfrei beim Bundesverband Herzkranke Kinder e.V. (BVHK) angefordert werden. Wir freuen uns über Ihre Spende für Porto, Lagerung und Verpackung.



Pressekontakt: Dr. Katja Stahl, k.stahl@bvhk.de, 0241-91 23 32