Osisko - für viele Goldanleger, die schon einige Jahr in der Branche aktiv sind, ist der Name Musik in den Ohren. Osisko war eine der erfolgreichsten Geschichten in der Goldminenbranche schlechthin. Nachdem das Team um Sean Roosen eines der größten Projekte in Nordamerika, das Canadian-Malartic-Projekt, zur Produktionsreife vorangetrieben hatte, kam es 2014 zu einer Übernahmeschlacht zwischen Goldcorp auf der einen und einem Joint Venture von Yamana und Agnico Eagle auf der anderen Seite. Am Ende setzten sich Yamana und Agnico Eagle durch. Die Osisko-Aktionäre durften sich freuen. Am Ende wurde Osisko bei der Übernahme mit 3,9 Milliarden Kanadische Dollar bewertet. Doch die Geschichte ist damit nicht beendet. Genau genommen: Sie beginnt gerade erst.

