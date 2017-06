LONDON (dpa-AFX Broker) - Die australische Investmentbank Macquarie hat das Kursziel für Adidas nach einer Investorenveranstaltung von 210 auf 215 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Andreas Inderst begründete in einer Studie vom Donnerstag das neue Kursziel mit höheren Annahmen zum bereinigten Gewinn je Aktie in den kommenden drei Jahren. Er sei stärker davon überzeugt, dass das neue Management frischen Wind in das Unternehmen bringe. Chancen auf Margenverbesserungen dürften schneller ausgelotet werden, als er gedacht habe./tav/mis

