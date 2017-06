Hamburg (ots) - Sound-Tapeten als Meterware? Nicht nur Lautsprecher, so dünn wie Papier, kommen künftig aus dem Drucker. Auch Displays. High-Tech, so flexibel wie preisgünstig. Gedruckte Elektronik wird die CE-Welt und andere Branchen rasant schnell verändern. Von Handys als Türöffner und Drohnen mit Künstlicher Intelligenz über Lautsprecher von der Rolle und Geldbörsen unter der Haut, bis hin zum weltweit ersten Smartphone, das sowohl AR- als auch VR-Erlebnisse ermöglicht. Der Spannungsbogen an Neuheiten, die namhafte Unternehmen von "A" wie ASUS bis "Z" wie ZDF auf der DIGITAL LIFESTYLE PREVIEW am 26.6. in Hamburg und am 28.6. in München vorstellen werden, ist riesig. Wer im Vorwege von gamescom und IFA neue Produkte und Technologien live erleben möchte, die unsere Lebens- und Arbeitswelt nachhaltig verändern werden, meldet sich an über das Tech- & Recherche-Portal www.pre-view-online.com.



Flexible Displays, AR und VR werden das heutige Erscheinungsbild der Handys grundlegend verändern. Das hat eine gemeinsame Studie von Bitkom & Deloitte herausgefunden, die zur IFA veröffentlicht wird. Aber Besucher der DIGITAL LIFESTYLE PREVIEW werden am 26.6. in Hamburg und am 28.6. in München nicht nur exklusiv bereits wichtige Ergebnisse der Studie "Zukunft des Smartphones" vorab erfahren. Sie können das weltweit erste Smartphone, das sowohl AR- als auch VR-Erlebnisse ermöglicht, auf der bekannten Presse-Vorschau sogar schon in die Hand nehmen, filmen und fotografieren.



Lautsprecher und Displays von der Rolle werden nicht nur die CE-Welt verändern



Auch flexible Displays, Lautsprecher von der Rolle u.a. gedruckte Elektronik können Besucher auf der PREVIEW bereits erleben. Mehr noch! Hier wird man auch die Chance haben, mit den weltweit führenden Innovatoren und Treibern dieser revolutionären Technologien persönlich ins Gespräch zu kommen. Technologien, die nicht nur die Welt der Unterhaltungselektronik rapide verändern werden, sondern auch Marketing, Werbung und andere Branchen.



Neben LEDs, OLEDs leuchten jetzt auch druckbare ELDs. Smarte T-Shirts, Jacken oder Caps kommunizieren, sprechen, leuchten, speichern Daten oder tauschen diese mit der Umgebung aus. Werden zu Botschaftern von Stimmungen und Gefühlen. Als Pflegehelfer signalisieren sie Unterzuckerung oder Herzfrequenz eines Patienten.



Displays zum Anziehen - Fernseher zum Ausrollen



Elektrolumineszenz-Displays, kurz ELDs, lassen sich einfach auf Folie oder andere, flexible Träger drucken. Welches internationale Modelabel die ELDs zuerst in Textilien integrieren und was mit den smarten Displays noch alles möglich sein wird, erfährt man auf der DIGITAL LIFESTYLE PREVIEW, der bekannten Presse-Vorschau vor gamescom und IFA.



1. TV-Sender für eSports



Passend zu den technologisch bedingten Veränderungen in der CE-Welt wird es auf der PREVIEW am 26.6. in Hamburg auch einen Trend-Talk geben. Programm-Verantwortliche von HD+ und RTL II und Hersteller wie STRONG / THOMSON werden mit den PREVIEW-Teilnehmern über die Veränderungen rund ums Fernsehen diskutieren. Zwar funktioniert Fernsehen immer noch recht gut. Aber Fernsehen verändert sich. Viele TV-Sender verlieren ihr junges Publikum. Außer Sportereignissen oder großen Liveshows schauen die Jungen kaum mehr Fernsehen - zumindest nicht im traditionellen Sinn.



Aber Champions League & Co finden nicht mehr in öffentlichen TV-Sendern statt. Sondern im PayTV, auf den Webseiten von Versicherern, TK-Anbietern oder Getränke-Herstellern. Was also sollen Programmanbieter und Hersteller tun? Wie will man seine Geschäftsmodelle retten bzw. reloaden? Und mit welchen Angeboten will man bei der Gen Y punkten? Mit dem ersten TV-Sender für eSports vielleicht, der sich auf der PREVIEW vorstellen wird? "Unternehmen werden erkennen, dass eSports keine Nische ist", so der Chef des neuen Gaming-Kanals. "Sondern ein echter Sport, der vielleicht bald mehr Zuschauer fesselt als die National Football League."



Ob Smartphones, die AR und VR können, App-gesteuerte Türöffner für Mehrfamilienhäuser und das komplette Angebot für SmartHomes, Licht, das nicht nur hell, sondern jetzt auch noch schlau ist und vieles mehr bietet die DIGITAL LIFESTYLE PREVIEW am 26.6. in Hamburg und am 28.6. in München. Ihr persönliches "Upgrade ins digitale Zeitalter" und "digital Lifestyle zum Anfassen" gibt es nach Anmeldung über das Tech- & Recherche-Portal www.pre-view-online.com.



OTS: Preview Event & Communication newsroom: http://www.presseportal.de/nr/52492 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_52492.rss2



Pressekontakt: PREVIEW Event & Communication Eckerkamp 139 B 22391 Hamburg Tel. +49-40-53 930 460 team@preview-event.de www.pre-view-online.com www.deutscher-innovationsgipfel.de