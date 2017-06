London - Kurz vor Beginn der Brexit-Verhandlungen erwägt Premierministerin Theresa May einem Bericht zufolge, EU-Bürgern in Grossbritannien auch nach dem EU-Austritt weitgehende Rechte zu gewähren. So könnte die britische Regierung EU-Bürgern weiter gestatten, Ehepartner aus Nicht-EU-Staaten ins Land zu bringen, wie der "Telegraph" (Donnerstag) unter Berufung auf Regierungskreise berichtete.

Ein weiterer Vorschlag wäre demnach, fast einer Million EU-Bürgern vorzeitig das Bleiberecht in Grossbritannien zu geben. Normalerweise müssen sie dafür mindestens fünf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...