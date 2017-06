Am heutigen Handelstag wird die Bank of England ihren Zinsentscheid mitteilen. Die generelle Lage: Das Wahlergebnis der letzten Woche, das bevorstehende Brexit-Debakel und eine unsichere Regierung, könnte kaum ungünstiger sein. In Großbritannien waren die Preise im Mai um 2,9 Prozent gestiegen - so stark wie seit vier Jahren nicht. Die Teuerung lag damit weit über ...

