Die australische Investmentbank Macquarie hat das Kursziel für Reckitt Benckiser von 8200 auf 9000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Für den Konsumgüterkonzern beginne eine Phase enormer Umbrüche, schrieb Analyst Toby McCullagh in einer Studie vom Donnerstag. Das Kerngeschäft sollte sich in der zweiten Jahreshälfte stark erholen, gleichzeitig übernehme der Konzern die Kontrolle bei Mead Johnson und könnte weitere Änderungen am Portfolio vornehmen. Die langfristigen Gewinnerwartungen an Reckitt Benckiser könnten deshalb steigen./tav/mis

ISIN: GB00B24CGK77