Zürich (ots) - Wie im Vorjahr legen über 60 in der Schweiz tätige

Pharmaunternehmen ihre Abgeltungen für Beratungs- und

Dienstleistungen an die Leistungserbringer im Gesundheitswesen bis

spätestens 30. Juni 2017 auf ihren Internetseiten offen. Diese

Transparenz soll das Vertrauen in die wertvolle Zusammenarbeit

zwischen diesen Akteuren fördern und damit einen Beitrag zur hohen

Qualität der medizinischen Versorgung von Patientinnen und Patienten

leisten.



Für die Erforschung und Entwicklung neuer Behandlungen und

Therapien im Gesundheitssektor ist der Austausch zwischen

Pharmaunternehmen und Ärzteschaft, Apothekern, Spitälern sowie

Forschungsinstitutionen und Patientenorganisationen unverzichtbar.

Denn nur im steten Erfahrungsaustausch können neue Therapien

entwickelt und erprobt sowie bestehende verbessert werden. Daraus

ergeben sich verschiedene Kooperationen zwischen der Industrie und

diversen Leistungserbringern im Gesundheitswesen, wie

Forschungszusammenarbeiten, Referententätigkeiten an Kongressen,

Mitwirkung in Beratungsgremien und mehr. Die vielfältigen Tätigkeiten

ziehen wiederum angemessene Vergütungen bei den Leistungserbringern

nach sich.



Um diese Beziehungen für die Öffentlichkeit transparenter zu

gestalten, hat der europäische Pharmaverband EFPIA (European

Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) den «EFPIA

Disclosure Code» verabschiedet. In der Schweiz hat scienceindustries,

in Abstimmung mit weiteren Schweizer Pharmaverbänden, den

Pharma-Kooperations-Kodex (PKK) ausgearbeitet. Bisher haben mehr als

60 Unternehmen den PKK unterzeichnet. Gemessen am Umsatz decken diese

über 80% des gesamten Schweizer Pharmamarkts ab.



Der PKK schreibt vor, dass Pharmaunternehmen ihre Zusammenarbeit

mit Fachpersonen und Gesundheitsorganisationen vertraglich regeln

müssen. Die Abgeltung solcher Dienstleistungen haben

Pharmaunternehmen jeweils jährlich für das Vorjahr bis spätestens 30.

Juni auf ihren Internetseiten offenzulegen. Nach der erstmaligen

Publikation im 2016 legen die Unterzeichnerfirmen nun bereits zum

zweiten Mal ihre Vergütungen an die Leistungserbringer im

Gesundheitswesen offen. So werden ihre Abgeltungen, die sie an

Fachpersonen und -organisationen für deren Dienstleistungen

entrichtet haben, transparent und interessierte Kreise erhalten die

Möglichkeit, sich über diese Beziehungen ein Bild zu verschaffen.



Mit der Initiative soll das Vertrauen in die Gesundheitsversorgung

und in die Forschung weiter gestärkt werden. Für die Aufsicht über

den PKK in der Schweiz ist das Kodex-Sekretariat bei

scienceindustries, dem Wirtschaftsverband Chemie Pharma Biotech,

zuständig.



Mehr Informationen: https://www.scienceindustries.ch/pkk



