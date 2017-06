FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 15.06.2017 - 11.00 am



- ALPHAVALUE CUTS TULLOW OIL TO 'REDUCE' ('BUY') - BARCLAYS RAISES BUNZL PRICE TARGET TO 2,600 (2,550) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES MULBERRY GROUP PRICE TARGET TO 1,175 (1,080) P - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG INITIATES ABERDEEN WITH 'HOLD' - TARGET 290 PENCE - BERENBERG INITIATES ASHMORE GROUP WITH 'BUY' - TARGET 400 PENCE - BERENBERG INITIATES JUPITER FUND WITH 'HOLD' - TARGET 500 PENCE - BERENBERG INITIATES SCHRODERS WITH 'BUY' - TARGET 3,580 PENCE - CORRECTED: MACQUARIE CUTS ITV TO 'NEUTRAL' ('OUTPERFORM') - TARGET 200 (260)P - CREDIT SUISSE CUTS NEXT TO 'UNDERPERFORM' ('NEUTRAL') - TARGET 4,000 (4,250)P - DEUTSCHE BANK CUTS ASCENTIAL TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 350 (330) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES BELLWAY PRICE TARGET TO 3,090 (3,023) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS BIG YELLOW GROUP PRICE TARGET TO 946 (960) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS BRITISH LAND CO PRICE TARGET TO 611 (720) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 2925 (3266) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 658 (752.63) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS HAMMERSON PRICE TARGET TO 607 (615) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS IAG TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 645 (705) PENCE - GOLDMAN CUTS LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 1114 (1235) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS SEGRO PLC PRICE TARGET TO 492 (535) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS SHAFTESBURY TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 883 (950) PENCE - GOLDMAN RAISES HALMA PRICE TARGET TO 1040 (1000) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES INTU PROPERTIES TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 311 (290) PENCE - GOLDMAN RAISES SECURE INCOME PRICE TARGET TO 430 (405) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES PETROFAC TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 500 (835) PENCE - JEFFERIES RAISES PETROFAC TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 500 (835) PENCE - LIBERUM RAISES MAJESTIC WINE PRICE TARGET TO 500 (465) PENCE - 'BUY' - MACQUARIE CUTS ITV PRICE TARGET TO 200 (260) PENCE - 'NEUTRAL' - MACQUARIE RAISES RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 9000 (8200) PENCE - 'OUTPERFORM' - MORGAN STANLEY CUTS IHG TO 'UNDERWEIGHT' ('EW') - TARGET 4,300 (3,800) PENCE - RBC CAPITAL RAISES CONSORT MEDICAL TARGET TO 1,400 (1,280) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CAPITAL RAISES RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 6400 (6200) PENCE - SHORE CAPITAL CUTS MAJESTIC WINE TO 'HOLD' ('BUY')



