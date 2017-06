St. Gallen / Zürich - Die Verwaltungsräte der Abraxas Informatik AG und der Verwaltungsrechenzentrum AG St. Gallen (VRSG) empfehlen ihren Aktionären den Zusammenschluss der beiden Unternehmen. Als fusioniertes Unternehmen wollen sie künftig unter einem gemeinsamen, noch nicht bestimmten Namen am Markt auftreten, wie Abraxas und VRSG am Donnerstag gemeinsam mitteilten. Die beiden Aktionäre der Abraxas, die Kantone St. Gallen und Zürich, sowie die Stadt St. Gallen, die grösste Aktionärin der VRSG, haben dem Vorhaben bereits zugestimmt. Die übrigen Aktionäre der VRSG können nun ihrerseits bis am 30. August 2017 entscheiden, ob sie das entsprechende Aktientausch-Angebot annehmen.

Die Regierungen der Kantone St. Gallen und Zürich sowie die Stadt St. Gallen unterstützen den geplanten Zusammenschluss der beiden Firmen Abraxas und VRSG. Als Aktionäre haben sie einem hierfür vorgesehenen Aktientausch zugestimmt und folgen damit der Empfehlung des Verwaltungsrats ihres Unternehmens. Die übrigen rund 130 Aktionäre der VRSG haben denselben Vorschlag mit einem entsprechenden Angebot zum Aktientausch oder -verkauf erhalten.

Vorhaben stärkt gemeinsame Marktposition und sichert Kontinuität

Die Führungsgremien sehen im geplanten Vorhaben für beide Firmen eine grosse Chance. "Mit dem Zusammenschluss entsteht der führende Anbieter von durchgängigen Informatiklösungen für die öffentliche Hand in der Schweiz", ist Paul Glutz, der Verwaltungsratspräsident der Abraxas, überzeugt. Das Zusammengehen der beiden auf IT-Lösungen für die öffentliche Hand spezialisierten Dienstleister steht im Zeichen von Kontinuität und nachhaltigem Wachstum. "Die Abraxas und die VRSG ergänzen sich ideal. Ein Zusammenschluss stärkt die Perspektiven beider Unternehmen, schafft nachhaltigen Mehrwert für Kunden und Aktionäre und sichert Arbeitsplätze in der Schweiz", bestätigt Eduard Gasser, der Verwaltungsratspräsident der VRSG. "Die geplante Fusion folgt marktwirtschaftlicher Logik und entspricht den Interessen von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...