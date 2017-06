BERLIN (Dow Jones)--Die Europäische Union will noch vor dem nächsten Besuch von US-Präsident Donald Trump in Europa ein starkes Signal für den Freihandel setzen. Die Europäer streben deshalb eine politische Einigung für ein Handelsabkommen mit Japan bis zum G20-Gipfel am 7. Juli in Hamburg an, wie die Wirtschaftswoche berichtet.

EU-Chefunterhändler Mauro Petriccione sei deshalb mit einem Expertenteam nach Tokio aufgebrochen und solle bis zu einem Durchbruch dort bleiben, schreibt das Blatt unter Berufung auf EU-Ratskreise. Ein Handelspakt zwischen der EU und Japan würde ein Drittel der globalen Wirtschaftsleistung abdecken und wäre somit das bisher größte Freihandelsabkommen mit Signalwirkung.

Trump hatte mit Beginn seiner Amtszeit die Gespräche über das pazifische Freihandelsabkommen TPP aufgegeben und damit seinem Verbündeten Japan einen schweren Schlag verpasst. Trump glaubt, dass die bisher geschlossenen Abkommen die US-Wirtschaft schwächen. Auch der umstrittene transatlantische Handelsvertrag TTIP liegt seit dem Einzug Trumps ins Weiße Haus auf Eis.

Die Europäer verhandeln mit Tokio seit vier Jahren. Japan verspricht sich einen Zollabbau bei Autos, die Europäer einen besseren Zugang zu öffentlichen Aufträgen.

