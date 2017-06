Mit der Kundenzufriedenheit als Priorität integriert 4finance Kundenrezensionen, um die Kundenzufriedenheit unabhängig zu messen

In die Note wurden fast 4.000 Rezensionen miteinbezogen und sie stellt 83% der zurückkehrenden Verbraucher von 4finance dar

4finance Group S.A. (die "Group"), Europas größte Online- und Mobile-Verbraucherkreditgruppe erzielte eine durchschnittliche Bewertung von 9.4 auf der Grundlage von fast 4.000 Beurteilen aus Dänemark und Polen.

4finance erzielte eine "hervorragende" Durchschnittsnote für seine führenden Vivus- und Zaplo-Marken, die in Dänemark und Polen im Einsatz sind, mit der Bestnote von 9.7 für Vivus in Polen.

Die Group ist dabei, die Nutzung von Kundenrezensionen bei Verbraucherkreditdienstleistungen auf weitere Länder auszuweiten.

Sie meldete kürzlich, dass ihre registrierten Online-Kreditkunden auf mehr als 6,3 Millionen angestiegen seien, und wird weiterhin direkte und unabhängige Kundenrückmeldungen sammeln, um ihre marktführenden Angebote und Kundendienste auszubauen.

Die dänischen Vivus-Tätigkeiten von 4finance, die derzeit mit 9.3 bewertet sind, waren Vorreiter bei der Nutzung von Trustpilot 2012, kurz nachdem es eingeführt wurde. Das Team hat die Rückmeldungen genutzt, um stetig Dienstleistungen zu verbessern, Produkte weiterzuentwickeln und das Team für den Kundendienst zu schulen und zu motivieren.

Jens-Ole Kyhl Klitgaard, Leiter für Dänemark, erklärte:

"Indem wir unseren Kunden ein unabhängiges und öffentliches Forum bieten, um ihre Erfahrungen darzulegen und zu teilen, erhalten wir direkte Rückmeldungen über die Dienste, die wir bereitstellen. Die Nutzung der Rezensionen von Trustpilot ist ein sichtbares Beispiel für unser Engagement für transparente, günstige und verantwortungsvolle Kredite. Kundenerfahrungen sind für 4finance entscheidend, und ich freue mich über die besonders starken Rückmeldungen, die wir bislang erhalten haben.

Unsere Kunden stammen überwiegend aus einer Generation, die ihre Finanzen zunehmend von ihren Handys aus abruft und verwaltet. Die Integration von Kundenrezensionen hilft uns, die Art besser nachzuvollziehen, in der unsere Kunden Entscheidungen treffen, und von unseren Kunden in Echtzeit zu lernen."

Loukas Notopoulos, Regionsleiter für Polen, sagte:

"Vivus ist in Polen gewachsen, da wir unseren Kunden gut zuhören. Wir haben den polnischen Verbrauchern einfache und günstige Produkte gegeben, auf die der Markt gewartet hatte, und wir entwickeln sie durch die Rückmeldungen weiter. Trustpilot ist ein wichtiges Werkzeug für uns, da es unseren Kunden erlaubt, sofort ihren Zufriedenheitsstand bezüglich unserer Dienste zu teilen. Im Gegenzug finden wir Wege, um ihre Erfahrung zu verbessern. Unser Erfolg hängt davon ab, den Erwartungen unserer Kunden zu entsprechen und darüber hinaus zu gehen."

4finance bietet Verbraucherkreditprodukte an, um eine Reihe von Bedürfnissen abzudecken, einschließlich Darlehen mit Einmalzahlung, Kreditlinie und Ratenzahlung. Produkte von 4finance sind eine schnelle, günstige und verantwortungsvolle Alternative zu denen von etablierten Banken.

Anmerkungen für Herausgeber

4finance wurde 2008 gegründet und ist die größte und am schnellsten wachsende Online- und Mobile-Verbraucherkreditgruppe in Europa. Sie ist in 16 Ländern tätig. Dank innovativen datengesteuerten Analysen in allen Geschäftsbereichen ist 4finance schnell gewachsen, mit derzeit 4 Milliarden Euro in Darlehen mit Einmalzahlung, Ratenkrediten und Kreditlinien.

4finance verfügt über ein Portfolio von marktführenden Marken, die eine starke regionale Anwesenheit haben, einschließlich Vivus, SMSCredit und Zaplo. Als verantwortungsbewusster Kreditgeber, der einfache, günstige und transparente Produkte und Dienste anbietet, befriedigt 4finance die zunehmende Kundennachfrage gegenüber herkömmlichen Kreditgebern, die der Nachfrage nicht ausreichend nachkommen.

4finance besitzt Büros in Riga (Lettland), London (Vereinigtes Königreich) und Miami (USA) und ist gegenwärtig in Argentinien, Armenien, Bulgarien, der Tschechischen Republik, Dänemark, der Dominikanischen Republik, Finnland, Georgien, Lettland, Litauen, Mexiko, Polen, Rumänien, Spanien, der Slowakei und Schweden tätig. Die Gruppe bietet ebenfalls Verbraucher- und KMU-Kredite durch die TBI Bank an, ihre EU-lizenzierten Bankgeschäfte in Bulgarien und Rumänien.

