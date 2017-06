Paris - Europas Aktienmärkte haben am Donnerstag weiter nachgegeben. Damit folgten sie den schwächelnden Vorgaben der Übersee-Börsen nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed. Auch danach blieb die weltweite Geldpolitik im Fokus der Anleger.

Am späten Vormittag verlor der EuroStoxx 50 0,78 Prozent auf 3519,60 Punkte. Bereits am Mittwoch vor der Fed-Entscheidung hatte der Leitindex der Eurozone moderat im Minus geschlossen. Die anderen europäischen Indizes knüpften ebenfalls an ihre schwache Vortagsentwicklung an: Der CAC-40-Index in Paris sank um 0,84 Prozent auf 5199,21 Punkte. Für den britischen FTSE 100 ging es vor dem Zinsentscheid der Bank of England um 0,73 Prozent auf 7419,99 Zähler bergab. Der Schweizer SMI-Index verlor nach der Bestätigung der ultralockeren schweizerischen Geldpolitik 0,33 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...