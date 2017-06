Frankfurt - Im Mai hat die Neuemissionstätigkeit bei Covered Bonds wieder spürbar zugenommen, so die Analysten der DekaBank.Die bisherige Jahresbilanz bleibe aber trotzdem hinter dem Vorjahr zurück. Dadurch falle es der EZB immer schwerer, ihr angestrebtes Volumen an Käufen zu erzielen. Dies gelte vor allem für spanische Adressen, da sich diese zuletzt kaum noch mit Neuemissionen gezeigt hätten. In der Folge hätten sich die Notenbanker umso aggressiver auf dem Sekundärmarkt bedient und die Spreads für spanische gedeckte Anleihen kräftiger gesenkt als diejenigen aus anderen Euroländern.

Den vollständigen Artikel lesen ...