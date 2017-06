Der australische Multimineralentwickler Cassini Resources Ltd. (ASX: CZI; WKN: A1JNU6; ISIN: AU000000CZI9), der aktuell sein Hauptprojekt West Musgrave in Westaustralien entwickelt, berichtet über Bohrerfolge auf dem Projektteil Nebo, das bekannt ist für seine Mineralisierungen mit Kupfer, Nickel, Kobalt und Platingruppenmetalle. Abb1: Projektlage mit Nennung der Teilprojekte, Quelle: Cassini Resources Am 14. Juni 2017 gibt das Management die ersten Ergebnisse des noch laufenden Bohrprogramms mit 11 Bohrlöchern bekannt. Die Ergebnisse vom nördlichen Übergangbereiches von Nebo, "Sugar Lode" genannt, zeigen außergewöhnlich gute Werte. Das Bohrloch CZC0163A zeigt über 7 Meter Gehalte von 1.00%Ni, 1.45% Cu, 0.02% Co und 0.93g/t PGE. Darin enthalten sind 3 Meter mit 1.87% Ni, 1.87% Cu, 0.03% Co und 1.76g/t PGE. Diese Funde sind sehr ermutigend, da sie eine der besten dieses Projektteils darstellen. Bereits 2014 wurde die "Sugar Lode" von Cassini entdeckt und hat bisher exzellente...

