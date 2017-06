FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Donnerstag deutlich gefallen. Der für den deutschen Markt richtungweisende Euro-Bund-Future sank um 0,23 Prozent auf 165,06 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 0,252 Prozent. Besonders deutlich erhöhten sich in der Eurozone die Renditen in Italien und Spanien.

Bereits nach den geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank am Mittwochabend setzten Kursverluste ein. Die Fed hatte wie erwartet den Leitzins angehoben. Der vergleichsweise optimistische Inflationsausblick drückte jedoch auf die Kurse. Die zuletzt schwachen Inflationsdaten sollte man laut Notenbankchefin Janet Yellen nicht überbewerten. Die Voraussetzungen für einen Anstieg der Inflation seien angesichts des robusten Arbeitsmarkts gegeben.

Zudem stellte die Fed ein Programm für die Verringerung der riesigen Bilanzsumme vor. Einen genauen Starttermin nannte Yellen nicht. Aber schon in diesem Jahr könnten nicht mehr alle auslaufenden Anleihen erneuert werden./jsl/jha/

ISIN DE0009652644

