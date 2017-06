Berlin (ots) - Der verheerende Hochhausbrand in der Londoner Innenstadt war das bestimmende Nachrichtenthema des gestrigen Tages. N24 verlängerte dafür seine Live-Berichterstattung bis in den Nachmittag und informierte seine Zuschauer auch nach 15 Uhr über die Entwicklungen in der britischen Hauptstadt. Das Zuschauerinteresse war groß: Die N24 Nachrichten erreichten bis zu 6,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern. Über den gesamten Mittwoch schalteten insgesamt 6,13 Mio Zuschauer (Nettoreichweite ab 3 Jahre) N24 ein. Der Tagesmarktanteil von 2,1 Prozent bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern (n-tv: 1,6 Prozent) war für N24 der bisher höchste in diesem Jahr.



Basis: alle Fernsehhaushalte Deutschlands / Daten z.T. vorläufig gewichtet



Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK und DAP / TV Scope 6.1 / N24



