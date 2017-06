Kronberg im Taunus - Noch immer hat sich das italienische Bankensystem von den diversen Krisen nicht völlig erholt, so Alberto Chiandetti, Portfoliomanager des Fidelity Funds - Italy Fund, in einer aktuellen Marktkommentar zum italienischen Bankensystem. Der riesige Berg notleidender Kredite habe Ende 2015 mit einem Anteil von 24 Prozent am Brutto-Kreditvolumen den Höchststand erreicht.

Den vollständigen Artikel lesen ...