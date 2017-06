Frankfurt - Das marktbeherrschende Ereignis im Mai war zunächst die Präsidentschaftswahl in Frankreich, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniKapital -net- (ISIN DE0009750174/ WKN 975017).Emmanuel Macron habe die Stichwahl gegen Marine Le Pen deutlicher als zuvor angenommen gewonnen. Wichtig sei in diesem Zusammenhang, dass Macron einen klaren Wahlkampf für Europa und für Reformen gemacht habe. Viele Marktteilnehmer hätten erleichtert auf den Wahlausgang reagiert. Die Folge sei eine wieder höhere Risikobereitschaft der Anleger gewesen. In diesem Umfeld seien vor allem Anleihen aus den Peripherieländern gefragt gewesen. Papiere aus Italien, Spanien und Portugal hätten hierbei teils deutliche Kursaufschläge verzeichnet.

