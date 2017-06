Mit Kursrückgängen ist an der Wall Street zum Start am Donnerstag zu rechnen. Vor allem die Technologiewerte dürften deutlich nachgeben. Auf den starken Rückgang des Sektors am Freitag und Montag folgte nur eine laue Erholung, nun scheint die nächste Abwärtsrunde eingeleitet zu werden. So geht es für den Future auf den technologielastigen Nasdaq-100 um 1,2 Prozent nach unten, der S&P-500-Future verliert 0,5 Prozent. Eine Belastung für den Gesamtmarkt stellen die Aussagen der US-Notenbank vom Vortag dar, die einen falkenhafteren Ton angeschlagen hat als erwartet.

Die Aktien von Alere könnten nachgeben, da der Anbieter von Diagnostiksystemen in seinem ersten Geschäftsquartal tiefer in die Verlustzone gerutscht ist. Alere, die voraussichtlich noch in diesem Jahr mit Abbott fusionieren wird, schloss das Quartal mit einem Verlust je Aktie von 80 Cent ab, im vergleichbaren Vorjahreszeitraum betrug der Verlust nur 13 Cent. Ursächlich dafür seien höhere Kosten gewesen, teilte das Unternehmen mit. Der Umsatz stieg geringfügig auf 588 (587) Millionen Dollar.

Daneben dürften auch Xerox im Blick stehen. Das Unternehmen plant eine Aktienzusammenlegung im Verhältnis 4:1. Die Gesamtzahl der Aktien der Xerox-Aktien wird sich dadurch am Donnerstag auf 437,5 Millionen von 1,75 Milliarden verringern.

June 15, 2017 05:42 ET (09:42 GMT)

