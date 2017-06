Winterthur (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereit

unter: http://www.presseportal.ch/de/nr/100057509 -



Durch neue Industrietrends wie Elektromobilität, autonomes Fahren

oder Carsharing steigen die Anforderungen an das Automobil der

Zukunft. Gefragt sind Komponenten, die dank ihrer Bauweise

massgeblich zu leichteren, leiseren und verbrauchsärmeren Fahrzeugen

beitragen und gleichzeitig den Fahrkomfort erhöhen. Diesem Bedarf

entsprechend ergänzt Autoneum sein Angebot an wirkungsstarken Lärm-

und Hitzeschutzkomponenten für Elektrofahrzeuge mit Hybrid-Acoustics

ECO+.



Mit dem prognostizierten weltweiten Anstieg der Elektromobilität

rücken neue Herausforderungen für Automobilhersteller in den Fokus.

Für zukünftige Fahrzeuggenerationen wird eine kontinuierliche

Verbesserung von Fahrreichweite, höhere Energieeffizienz und mehr

Fahrkomfort bei gleichzeitig geringem Kraftstoffverbrauch und weniger

Emissionen vorausgesetzt. Neue Antriebsformen erfordern jedoch nicht

nur ein entsprechendes Akustik- und Wärmemanagement im Fahrzeug,

sondern bieten zusätzlich neue Anwendungsbereiche für Lärm- und

Hitzeschutzkomponenten. Beispielsweise stehen durch den Wegfall des

Antriebsgeräuschs bei Elektrofahrzeugen bisher übertönte oder

neuartige Lärmquellen wie Lüfter, Pumpen oder elektronische

Antriebselemente stärker im Fokus. Gleichzeitig erfordern

Elektrofahrzeuge aufgrund des vergleichsweisen hohen Batteriegewichts

eine stärkere Gewichtsreduzierung durch den Einsatz von

Leichtbaukomponenten.



Neu ergänzt Autoneum mit Hybrid-Acoustics ECO+ für Teppichsysteme

und Stirn- und Bodenwandisolationen das Produktportfolio für

Elektrofahrzeuge. Die innovative Technologie basiert auf einem

neuartigen Fasermaterial, das abhängig von seiner Dicke

geräuschisolierend oder -absorbierend wirkt und damit für optimalen

Lärmschutz sorgt. Die jeweilige akustische Dämmungs- bzw.

Absorptionsleistung lässt sich in computergesteuerten und in-house

entwickelten 3D-Simulationen anforderungsspezifisch definieren.

Komponenten aus Hybrid-Acoustics ECO+ sind zudem wärmeisolierend und

schirmen die Passagierkabine vor Abkühlung oder Erwärmung ab, wodurch

die für die Klimatisierung benötigte Energie reduziert wird. Sie sind

daher prädestiniert für den Einsatz in Elektrofahrzeugen, bei denen

die Temperaturregelung rund 20 Prozent der Akkuleistung beansprucht.

Ebenso zeichnen sich Teppichsysteme oder Stirn- und

Bodenwandisolationen aus Hybrid-Acoustics ECO+ dank ihrer stabilen

Beschaffenheit durch eine vereinfachte Endmontage aus.



Innenraumkomponenten basierend auf Hybrid-Acoustics ECO+ sind

aufgrund des hohen Anteils an rezyklierten Baumwollfasern nicht nur

besonders umweltfreundlich, sondern im Vergleich zu herkömmlichen

Masse-Feder-Isolationen auch um bis zu 50 Prozent leichter. Damit

trägt Hybrid-Acoustics ECO+ massgeblich zu einer höheren

Fahrreichweite von Elektrofahrzeugen sowie weniger

Treibstoffverbrauch und Emissionen bei Fahrzeugen mit

Verbrennungsmotor bei.



Als Markt- und Innovationsführer für Akustik- und Wärmemanagement

im Fahrzeug beliefert Autoneum erstmals ab Frühjahr 2018 das

Elektromodell eines europäischen Fahrzeugherstellers mit

Stirnwandisolationen aus Hybrid-Acoustics ECO+. In Europa werden die

Leichtbaukomponenten unter anderem im französischen Werk in

Ons-en-Bray gefertigt.



Bilder:



Bildmaterial zu Hybrid-Acoustics ECO+ steht unter

http://www.autoneum.com/de/medien/pressemappen zum Download bereit.



Originaltext: Autoneum Management AG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100057509

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100057509.rss2

ISIN: CH0127480363



Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:



Medien

Dr. Anahid Rickmann

Head Corporate Communications & Responsibility

T +41 52 244 83 88

F +41 52 244 83 36

media@autoneum.com



Investoren und Finanzanalysten

Dr. Martin Zwyssig

CFO

T +41 52 244 82 82

F +41 52 244 83 37

investor@autoneum.com