Nach dem Brand in einem Hochhaus im Stadtteil North Kensington in London ist die Zahl der Toten auf 17 gestiegen. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Man gehe weiterhin davon aus, dass die Zahl der Opfer noch steigen werde. Dutzende Menschen wurden bei dem Feuer verletzt, 17 befinden sich in einem kritischen Zustand. Die Brandursache ist weiter unklar. Die Suche nach Opfern wurde vorerst unterbrochen, weil Teile des Gebäudes strukturell nicht sicher seien, teilte die Londoner Feuerwehr mit.

Das Feuer war am frühen Mittwochmorgen in dem 24-stöckigen Gebäude ausgebrochen: Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben um 00:54 Uhr gerufen worden.