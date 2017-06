Erfurt (ots) -



Hunderte von Kindern aus Tanzgruppen, Schulklassen, Kindergärten und Kindertagesstätten aus ganz Deutschland hatten sich bei "KiKA kommt zu dir!" um einmalige Erlebnisse mit ihren Helden aus dem TV-Programm beworben. Die Gewinner der vier verschiedenen Mitmach-Aktionen wurden direkt von ihren KiKA-Stars überrascht.



"Bernd das Brot" in Sachsen



Die zehnjährige Ruth aus Königswartha (Sachsen) hat sich gegen viele "Bernd das Brot"-Fans durchgesetzt. Mit einem witzigen Rap über ihre Lieblingsfigur versuchte sie das Unmögliche - Bernd zum Schmunzeln bringen. Beim persönlichen Treffen hat sie es vis-à-vis probiert. Unterstützt wurde Ruth dabei von dem bekannten Comedian Marti Fischer ("Leider lustig", ZDF). Werden sie es schaffen, dem Kastenbrot ein Lächeln auf die Kruste zu zaubern?



"TanzAlarm" in München



Aus München kommen die vierundvierzig Gewinner der "Munich Dance Kids - The Puzzles", die mit ihrem Tanzvideo zum "TanzTapir-Song" die Jury überzeugten. Auf sie warteten besondere Tage: Sie lernten mit KiKA-Moderatorin Singa und dem TanzTapir die Choreografie zum brandneuen TanzTapir-Geburtstagslied "Hoch, hoch, hoch lassen wir dich leben!". Danach wurde die Folge "Der TanzTapir-Geburtstag" aufgezeichnet. Die "Munich Dance Kids - The Puzzles" waren als tanzende Geburtstagsgäste mittendrin und gestalteten zusammen mit Singa, dem Tanz-Tapir und natürlich den TanzAlarm-Kids Hannah, Larissa, Käthe und Luna die Sendung mit.



"KiKA LIVE ALLSTARS" in Hamburg



Die Schüler der 6. Klasse der Katholischen Schule Altona hatten einen Schultag gewonnen, den sie niemals vergessen werden. Ihre Lehrer hatten spontan frei und wurden von den "KiKA LIVE ALLSTARS" vertreten. Unterricht einmal anders: Felix Seibert-Daiker von "ERDE AN ZUKUNFT" (KiKA), Linda Joe Fuhrich von "logo!" (ZDF), Eric Mayer von "pur+" (ZDF), Singa Gätgens vom "TanzAlarm" (KiKA), Clarissa Corrêa da Silva vom "Kummerkasten" (KiKA), Tim Gailus von "Timster" (KiKA) und Ralf Caspers von "Wissen macht Ah!" (WDR) sorgten für jede Menge Spaß und Aha-Effekte bei der Gewinnerklasse. Zusätzliche Action garantierten die "KiKA LIVE"-Moderatoren Jess und Ben, indem sie das Geschehen als "Direktorium" über einen Kontrollmonitor vom Lehrerzimmer aus kommentierten.



"KiKA kommt zu dir!" im TV



-"KiKA kommt zu dir! KiKA LIVE Vertretungsstunde XXL": 19. bis 22. Juni um 20:00 Uhr



-"KiKA kommt zu dir! Bernd das Brot": 23. Juni um 20:45 Uhr



-"KiKA kommt zu dir! TanzAlarm" 24. Juni um 10:20 Uhr und "Der TanzTapir-Geburtstag" um 10:35 Uhr



"KiKANiNCHEN" in Rheinland-Pfalz, Thüringen und Nordrhein-Westfalen



Christian, Anni und Kikaninchen feierten bereits zwei Monsterpartys: in der Evangelischen Kita am Schmiedelpark in Nannhausen (Rheinland-Pfalz) und in der Kita "Friedrich Fröbel" in Sprötau (Thüringen). Außerdem freuen sie sich noch auf die Kinder der Kita Niederpleis in St. Augustin (Nordrhein-Westfalen). Mit einem 7,59 Meter langen Leporello aus 45 Einzelbildern, einer großen bemalten Papierrolle und Porträts aus verschieden Bastelmaterialien hatten sich die Kindergruppen an der Aktion beteiligt und freuten sich nun auf die Monsterpartys mit prominentem Besuch. Zuvor wurde noch ausgiebig mit Christian und Anni gespielt, mit Kikaninchen gekuschelt und zusammen getanzt.



Die Fotodokumentationen der "KiKANiNCHEN"-Monsterpartys sind danach auf kika.de zu finden. Dort und im KiKA-TEXT ab Seite 170 sind auch alle weiteren Informationen zu "KiKA kommt zu dir!" eingestellt. Online stehen darüber hinaus zahlreiche Einsendungen zur Ansicht bereit.



