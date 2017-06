MOSKAU (dpa-AFX) - Der russische Präsident Wladimir Putin will Sanktionen gegen den Westen aufheben, wenn zuvor die Strafmaßnahmen gegen Russland fallen. Das kündigte er am Donnerstag bei seiner traditionellen Bürgersprechstunde "Direkter Draht" in Moskau an.

Die EU und die USA hatten das Land wegen des russischen Vorgehens im Ukraine-Konflikt mit Strafmaßnahmen belegt. Daraufhin verhängte auch Russland Importverbote für Milchprodukte, Obst und Gemüse aus der EU.

Die Sanktionen hätten auch einen positiven Effekt, sagte Putin. "Wir mussten unsere Köpfe anstrengen, Talente aktivieren und uns auf Ressourcen in Schlüsselbereichen konzentrieren."

Der niedrige Gas- und Ölpreis habe mehr Auswirkungen auf die russische Wirtschaft als die Sanktionen, die seit 2014 wegen der Ukraine-Krise in Kraft sind, sagte Putin. Die niedrigen Preise für die wichtigsten Industrierzeugnisse wie Metall- und Chemieprodukte hätten die russische Wirtschaft stärker geschwächt als die Sanktionen. "Haben die Sanktionen uns beeinflusst? Ja", sagte Putin. "Aber auch dramatisch? Das glaube ich nicht."/thc/DP/jha

