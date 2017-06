Bad Marienberg - Ampega Investment GmbH hat am 1. Juni 2017 einen neuen Publikumsfonds terrAssisi Stiftungsfonds I AMI (ISIN: DE000A2DJT56, WKN: A2DJT5) aufgelegt.Dieser Mischfonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer nachhaltigen positiven Wertentwicklung an. Die Anlagepolitik des terrAssisi Stiftungsfonds I AMI ist darauf ausgerichtet, eine Investition über alle Assetklassen hinweg an den weltweiten Kapitalmärkten umzusetzen. Der Fonds investiert seine Mittel dabei in ein breit diversifiziertes Portfolio. In diesem Asset-Management-Konzept sollen Rentenanlagen die Basis bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden; es findet eine jährliche Anpassung an die Zielallokation statt. Bis zu 100% des Fondsvermögens können in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investiert werden.

