Der Legendäre Investor Jim Rogers sprach am 9. Juni 2017 mit Henry Blodget, CEO von Business Insider. Rogers rechnet in den nächsten Monaten mit einem Marktcrash, der historische Dimensionen haben wird. Ein Marktcrash beginnt stets dort, wo ihn die Experten nicht erwartet hätten, gibt Rogers zu bedenken und verweist auf 2007, als es in Island begann, dann in Ireland weiterging ...

Den vollständigen Artikel lesen ...