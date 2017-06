LONDON (dpa-AFX) - Die neue britische Regierung will ihr Programm erst am kommenden Mittwoch vorstellen. Dann werde Königin Elizabeth II. ihre sogenannte Queen's Speech zur Parlamentseröffnung halten, teilte die Vorsitzende des Unterhauses, Andrea Leadsom, am Donnerstag mit. In der traditionellen Ansprache verliest die Monarchin die von der Regierung geplante Gesetzgebung für das kommende Jahr.

Ursprünglich sollte die Queen's Speech bereits am kommenden Montag (19. Juni) stattfinden. Wegen der schwierigen Regierungsverhandlungen musste die Rede aber um zwei Tage nach hinten verschoben werden.

Premierministerin Theresa May hatte bei der Wahl am 8. Juni ihre Parlamentsmehrheit verloren und will nun eine Minderheitsregierung mit Unterstützung der zehn Abgeordneten der nordirischen DUP führen. Kritiker fürchten jedoch, die Verhandlungen mit den rechten Unionisten könnten den Friedensprozess in Nordirland belasten. May wollte sich deshalb am Donnerstagnachmittag mit Vertretern aller großen Parteien in der Region treffen.

Ob sich die Brexit-Verhandlungen dadurch ebenfalls verzögern werden, war zunächst unklar. Auch der Start der EU-Austrittsgespräche war für kommende Woche geplant. Ein Sprecher der EU-Kommission sagte dazu in Brüssel: "Wir sind bereit"./gma/DP/jha

