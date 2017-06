Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat die leichten Verluste aus der Eröffnungsphase bis am Mittag noch etwas ausgeweitet. Einzig Nestlé gleichen als Schwergewicht mit moderaten Gewinnen die Situation im Gesamtmarkt leicht aus. Insgesamt zeigen sich die Kurse aber weiterhin wenig bewegt. Daran hat auch die SNB nichts geändert, die wie erwartet die Leitzinsen unverändert belassen hat. Mit Blick auf die Konjunktur geben sich die hiesigen Währungshüter immerhin vorsichtig optimistisch. In Marktkreisen wird zudem darauf hingewiesen, dass sich der Interventionsdruck für die SNB mit dem Wahlsieg Macrons in Frankreich etwas verringert hat.

Im Blickpunkt steht am heutigen katholischen Feiertag Fronleichnam weiterhin auch die amerikanische Notenbank, welche am Mittwochabend erwartungsgemäss einen weiteren Zinserhöhungsschritt vorgenommen hat. Allerdings hat dies die Aktienmärkte wenig bewegt. Der Fokus der Investoren ist somit bereits auf den Zeitpunkt des nächsten Zinsschritts gerichtet sowie auf den Startpunkt des Abbaus der Bilanz. Die Credit Suisse sieht nach den Aussagen von Fed-Chefin Janet Yellen starke Anzeichen, dass das Fed die neue Strategie für die Bilanz im September ankündigen und voraussichtlich ab Oktober die Wertschriftenbestände abbauen wird.

Der Swiss Market Index (SMI) gibt bis um 11.50 Uhr 0,28% auf 8'824,63 Punkte nach. Der ...

