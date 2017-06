Die Kabelnetzbetreiberin UPC will ihr sogenanntes Partnermodell deutlich ausbauen. Bis Ende 2018 sollen bis zu 200'000 zusätzliche Haushalte ausserhalb des eigenen Netzes versorgt werden können. Ab August bietet UPC somit das Produktangebot für Internet, Fernsehen und Telefonie fürs erste neu in Lausanne an, wie das Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...