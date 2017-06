Mainz (ots) -



Es ist der vorläufige Höhepunkt jeder Fluchtgeschichte, die mit Asyl in Deutschland enden soll: die Anhörung durch den Entscheider oder die Entscheiderin im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Die Entscheider müssen abwägen, wer in Deutschland bleiben darf und wer nicht. Der Dokumentarfilm "Auf dünnem Eis - Die Asylentscheider", der am Montag, 19. Juni 2017, 0.05 Uhr, im Kleinen Fernsehspiel des ZDF zu sehen ist, begleitet drei Entscheider bei ihrer täglichen Arbeit, von der Anhörung bis zum Bescheid.



Antragsteller und Entscheider sitzen sich nur ein einziges Mal gegenüber. Wer um Asyl bittet, muss glaubhaft machen, in seiner Heimat verfolgt worden zu sein. Der Ausgang entscheidet über die Chance auf ein neues Leben in Deutschland oder die Rückkehr in die Heimat, wo gegebenenfalls Krieg, Verfolgung oder hoffnungslose Armut herrschen. Die Mitarbeiter des BAMF haben für diese Entscheidung das Gesetz, ihren Verstand und den ihnen zugestandenen Ermessensspielraum.



Die Doku bricht große Politik auf den Einzelfall herunter und zeigt, was dies für die betroffenen Menschen bedeutet. Ein Film über Zwänge, Gerechtigkeit und die unmögliche Aufgabe, immer das Richtige zu tun.



