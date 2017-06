Die Wirtschaft in Deutschland boomt, die Konjunkturbeobachter sind sich einig: 2017 wird ein starkes Jahr. Doch in der Frage wie sicher der Aufschwung ist, gehen die Meinungen der Forscher auseinander. Eine Analyse.

Seit Jahresbeginn kennen Deutschlands Wirtschaftsforscher beim Anpassen ihrer Prognosen nur eine Richtung: Die Wirtschaft wächst etwas kräftiger als zu Weihnachten erwartet. Eher mehr Jobs, eher stärker steigende Löhne, und auch mehr Investitionen, weil die Kapazitäten der Industrie ausgelastet sind, erwarten die Ökonomen.

Doch wie stabil ist diese Lage? Da beginnen die Meinungen der führenden Institute auseinanderzudriften. Das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) fürchtet in seiner an diesem Donnerstag vorgestellten Prognose eine Überhitzung spätestens im nächsten Jahr - was erfahrungsgemäß dann meist in eine Phase entweder schwachen Wachstums oder eine Rezession münden würde. "Die deutsche Wirtschaft driftet in die Überhitzung", warnt IfW-Konjunkturexperte Jens Boysen-Hogrefe. Das IfW erwartet in diesem Jahr ein Wachstum um 1,7 Prozent und 2018 um zwei Prozent.

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) ist demgegenüber in seiner Frühjahrsprognose von Mittwoch optimistisch, dass Deutschland gerade erst in eine Phase stabilen Wachstums eingetreten ist. "Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einer Wohlfühlkonjunktur. Eine Überhitzung zeichnet sich nicht ab", sagt DIW-Konjunkturexperte Ferdinand Fichtner.

Natürlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...