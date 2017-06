Wie steht es um die deutschen Gewässer? Die Antwort fällt nicht besonders gut aus. Doch es kommt auch darauf an, auf was man guckt.

Nur rund acht Prozent der Gewässer in Deutschland sind ökologisch in sehr gutem oder gutem Zustand. Wie aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen hervorgeht, werden von 9804 Flüssen, Seen und Küstengewässern nur 26 als "sehr gut" und 739 als "gut" eingestuft. 3528 werden als "mäßig" bewertet, 3309 als "unbefriedigend" und 1886 als "schlecht". 314 Gewässer wurden nicht bewertet. Diese Zahlen hat Deutschland demnach 2015 an die EU berichtet. Angaben zu einzelnen Gewässern enthält die Antwort nicht. Zuerst hatte "Spiegel online" darüber berichtet.

Die Beurteilung, in welchem ökologischen Zustand ein Gewässer ist, hängt laut Umweltbundesamt unter anderem davon ab, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...