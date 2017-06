DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

WOCHENTAG: In Österreich bleiben die Börsen wegen Fronleichnam geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (12.57 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.418,40 -0,69% +8,14% Euro-Stoxx-50 3.508,42 -1,09% +6,62% Stoxx-50 3.152,97 -0,62% +4,73% DAX 12.684,48 -0,95% +10,48% FTSE 7.413,65 -0,81% +3,79% CAC 5.183,70 -1,14% +6,61% Nikkei-225 19.831,82 -0,26% +3,75% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 165,02 -41

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 44,60 44,73 -0,3% -0,13 -21,4% Brent/ICE 46,98 47 -0,0% -0,02 -20,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.258,83 1.261,10 -0,2% -2,28 +9,3% Silber (Spot) 16,86 16,91 -0,3% -0,05 +5,9% Platin (Spot) 930,75 939,50 -0,9% -8,75 +3,0% Kupfer-Future 2,57 2,57 -0,2% -0,01 +2,0%

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit Kursrückgängen ist an der Wall Street zum Start am Donnerstag zu rechnen. Vor allem die Technologiewerte dürften deutlich nachgeben. Auf den starken Rückgang des Sektors am Freitag und Montag folgte nur eine laue Erholung, nun scheint die nächste Abwärtsrunde eingeleitet zu werden. So geht es für den Future auf den technologielastigen Nasdaq-100 um 1,2 Prozent nach unten, der S&P-500-Future verliert 0,5 Prozent. Eine Belastung für den Gesamtmarkt stellen die Aussagen der US-Notenbank vom Vortag dar, die einen falkenhafteren Ton angeschlagen hat als erwartet. Die Aktien von Alere könnten nachgeben, da der Anbieter von Diagnostiksystemen in seinem ersten Geschäftsquartal tiefer in die Verlustzone gerutscht ist. Alere, die voraussichtlich noch in diesem Jahr mit Abbott fusionieren wird, schloss das Quartal mit einem Verlust je Aktie von 80 Cent ab, im vergleichbaren Vorjahreszeitraum betrug der Verlust nur 13 Cent. Ursächlich dafür seien höhere Kosten gewesen, teilte das Unternehmen mit. Der Umsatz stieg geringfügig auf 588 (587) Millionen Dollar. Daneben dürften auch Xerox im Blick stehen. Das Unternehmen plant eine Aktienzusammenlegung im Verhältnis 4:1. Die Gesamtzahl der Aktien der Xerox-Aktien wird sich dadurch am Donnerstag auf 437,5 Millionen von 1,75 Milliarden verringern.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Import- und Exportpreise Mai Importpreise PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm 14:30 Philadelphia-Fed-Index Juni PROGNOSE: 23,5 zuvor: 38,8 14:30 Empire State Manufacturing Index Juni PROGNOSE: +4,0 zuvor: -1,0 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 240.000 zuvor: 245.000 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Mai Industrieproduktion PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +1,0% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 76,7% zuvor: 76,7%

FINANZMÄRKTE EUROPA

Am Mittag geht es mit den Kursen kräftiger nach unten. Die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank wurde am Markt als vergleichsweise falkenhaft aufgenommen. Die Bank erhöhte den Leitzins wie erwartet um 25 Basispunkte und hielt sich weitere Schritte offen. Zugleich nannte sie Details zur geplanten Bilanzkürzung. Die Anleger warten nun auf die Entscheidung der Bank of England. Trotz steigender Inflation dürften die Währungshüter den Leitzins bestätigen. Verlierer Nummer eins im DAX sind Deutsche Telekom mit einem Minus von 2,6 Prozent - allerdings ohne Nachrichten. Nach der zeitlichen Verlängerung der Wachstumsziele bis 2019 vom Vortag sind Deutsche Börse weiter gesucht und gewinnen 0,6 Prozent. In Stockholm verlieren H&M nach schwachen Umsatzzahlen 4,5 Prozent. In der zweiten Reihe des deutschen Markts hat Goldman Sachs die Aktien von LEG Immobilien mit einem Kursziel von 36 Euro zum Kauf empfohlen. Mit einem Plus von 1 Prozent führen sie die Gewinnerseite am Markt an. Vonovia steigen um 0,6 Prozent auf 36,50 Euro, hier hat Goldman die Einstufung auf Neutral und das Kursziel auf 35,30 Euro angehoben. Unter den Nebenwerten profitieren SHW von einem Übernahmeangebot. Der Chef des österreichischen Motorradherstellers KTM Industries, Stefan Pierer, bietet über seine Pierer Industrie AG 35 Euro je SHW-Aktie - das ist ein Aufschlag von rund 7 Prozent auf den Schlusskurs vom Mittwoch. Der Kurs steigt um 10,2 Prozent auf 36,10 Euro.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8.10 Uhr Mi, 17.16 Uhr % YTD EUR/USD 1,1166 -0,47% 1,1219 1,1281 +6,2% EUR/JPY 122,51 -0,36% 122,96 123,01 -0,4% EUR/CHF 1,0875 -0,16% 1,0893 1,0893 +1,5% EUR/GBP 0,8794 -0,15% 0,8807 1,1335 +3,2% USD/JPY 109,70 +0,08% 109,61 109,05 -6,2% GBP/USD 1,2700 -0,31% 1,2740 1,2786 +2,9%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Zinserhöhung der US-Notenbank hat an den asiatischen Märkten die Kurse gedrückt. Die großen Börsenindizes in Sydney, Seoul und Hongkong verloren zwischen 0,5 und 1,2 Prozent, in Hongkong fiel der Hang-Seng-Index auf den tiefsten Stand seit drei Wochen. In Tokio gab der Nikkei um 0,3 Prozent nach auf 19.832 Punkte, gedrückt vom Yen, der nach der Zinserhöhung in den USA zeitweise auf den höchsten Stand seit fast zwei Monaten gestiegen war. In Sydney gaben vor allem die Rohstoff-Aktien deutlich nach. BHP und Rio Tinto fielen um 2,9 bzw 3,7 Prozent. Die Preise für Industriemetalle setzten ihre Talfahrt fort. Etwas gedrückt wurde die Stimmung überdies vom deutlichen Ölpreisrückgang vom Mittwoch. In Asien stabilisierten sich die Ölpreise nun zwar auf dem ermäßigten Niveau. Die Kurse der Ölaktien standen aber auch in Japan und in Hongkong unter Druck. So fielen Sinopec, Cnooc und Petrochina um jeweils mindestens 1,5 Prozent. In Tokio fielen Renesas nach einer Aktienplatzierung um gut 8 Prozent. Nintendo gewannen 4,2 Prozent mit der Ankündigung neuer Spiele für die jüngste Switch-Konsole. In Seoul steigerten sich Samsung um 0,7 Prozent. Der Konzern plant die Ausweitung der Monatsproduktion seines 64-Layer-NAND-Flashspeicherchips.

CREDIT

Wenig verändert geht der europäische Kreditmarkt in den Donnerstag. Thema ist weiterhin die Sitzung der US-Notenbank vom Mittwochabend. Sie hat den Leitzins um 25 Basispunkte auf 1,00 bis 1,25 Prozent erhöht. Außerdem ist sie bei ihrem Zinspfad geblieben: Bis Ende 2018 rechnet sie noch mit vier weiteren Zinserhöhungen. Die Bilanz will sie wieder verkürzen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Kraftfahrtbundesamt prüft Umrüstung von Audi-Modellen

Nach dem Vorwurf von Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU), Audi habe in rund 24.000 Diesel-Modellen eine illegale Abgassoftware eingesetzt, wird das Kraftfahrtbundesamt (KBA) nun die vom Autobauer vorgesehene Umrüstung prüfen. Audi müsse dem KBA dazu bis Freitag einen "konkreten Umsetzungplan" übermitteln, teilte das Bundesverkehrsministerium am Donnerstag mit. Wenn sich das KBA von der Wirksamkeit überzeugt habe, erfolge eine Freigabe der Umrüstung.

Daimler investiert in arabischen Mitfahrdienst Careem

Daimler hat sich an dem arabischen Uber-Rivalen Careem beteiligt. Der Autokonzern stieg im Zuge der zweiten Finanzierungsrunde bei dem Mitfahrdienst ein, wie das in Dubai ansässige Unternehmen mitteilte. Insgesamt hatte die Finanzierungsrunde des Startups ein Volumen von 500 Millionen US-Dollar gehabt. Careem wurde dabei mit 1 Milliarde Dollar bewertet.

Nordex erhält in Frankreich Aufträge über 36 Megawatt

Der Windturbinenhersteller Nordex hat in Frankreich drei Aufträge mit einem Volumen von insgesamt 36 Megawatt erhalten. Wie die Nordex SE mitteilte, wurden 13 Turbinen der Anlagenklassen N131/3000, N117/3000 und N117/2400 geordert. Die Errichtung der Windparks soll im laufenden Jahr starten. Zum Auftragsvolumen machte das Unternehmen keine Angaben.

Hennes & Mauritz steigert Umsatz im 2. Quartal um 10 Prozent

Die schwedische Modekette Hennes & Mauritz (H&M) hat ihren Umsatz im zweiten Quartal deutlich gesteigert. Die Erlöse stiegen inklusive Mehrwertsteuer um 10 Prozent auf 59,54 Milliarden Schwedische Kronen oder umgerechnet rund 6,1 Milliarden Euro. In lokalen Währungen beträgt das Plus inklusive Mehrwertsteuer in den drei Monaten von März bis Mai nur 5 Prozent. Alleine im Mai stiegen die Umsätze um 4 Prozent in lokalen Währungen, in Kronen um 8 Prozent.

Großaktionär Indigo steigt bei Billigflieger Wizz Air aus

Der Großaktionär Indigo Partners hat seine komplette Beteiligung am ungarischen Billigflieger Wizz Air verkauft. Die US-Beteiligungsgesellschaft veräußerte eigenen Angaben zufolge 10,7 Millionen Aktien zum Preis von je 2.320 Pence, das ist ein Abschlag von 4,5 Prozent auf den Schlusskurs vom Mittwoch. Das Aktienpaket im Wert von rund 249 Millionen Pfund entspricht einem Anteil von knapp 19 Prozent an der Wizz Air Holdings plc, der Dachgesellschaft des Billigfliegers.

Boeing erhält Auftrag von China Aircraft Leasing für 50 737 Max

Boeing hat einen weiteren Auftrag für ihren Kassenschlager, die 737 Max, erhalten. Die China Aircraft Leasing (CALC) orderte 50 Maschinen des Typs. Der Auftrag hat nach Listenpreis ein Volumen von 5,8 Milliarden US-Dollar, wie das Hongkonger Unternehmen mitteilte. Die Auslieferungen der ersten Flieger soll bis 2023 erfolgen.

Kosmetikkonzern Avon vor Führungswechsel - Kreise

Der gebeutelte US-Kosmetikhersteller Avon steht wohl vor einem Führungswechsel. Informierten Personen zufolge dürfte CEO Sheri McCoy ihren Rücktritt bekannt geben. Wer Nachfolger der Managerin wird, die seit 2012 an der Spitze des Unternehmens steht, sei unklar. In jedem Fall dürfte McCoy noch für ein paar Monate die Geschicke des Konzerns leiten, heißt es. Eine endgültige Entscheidung sei noch nicht gefallen.

US-Spielzeughersteller Mattel streicht Dividende zusammen

Aktionäre des US-Spielzeugherstellers Mattel müssen sich auf deutlich geringere Dividenden einstellen. Das Unternehmen reduziert die Ausschüttung für das dritte Geschäftsquartal auf 15 Cent. In den Vorquartalen hatte die Mattel Inc den Anteilseignern noch 38 Cent je Aktie gezahlt. Wegen geringerer Gewinne wolle das Unternehmen weniger an die Aktionäre ausschütten, um angesichts des Wettbewerbsdrucks wichtige Investitionen für weiteres Wachstum zu tätigen.

