Die portugiesische Regierung will die Kredite des Internationalen Währungsfonds schneller zurückzahlen - und dadurch hunderte Millionen Euro sparen. Ein Brief zeigt, warum Finanzminister Schäuble den Plan unterstützt.

Während die Euro-Finanzminister am Donnerstag angestrengt verhandeln, wie sie den Internationalen Währungsfonds (IWF) bei der Griechenland-Rettung an Bord bekommen, will Portugal den IWF schneller loswerden. Die Regierung in Lissabon will einen Großteil ihrer IWF-Kredite vorzeitig zurückzahlen. Das geht aus einem Brief des portugiesischen Finanzministers Mario Centeno an den Chef des Euro-Rettungsschirms, Klaus Regling, hervor.

Portugal schlage vor, bis zu 9,4 Milliarden Euro seiner ausstehenden IWF-Kredite über einen Zeitraum von 30 Monaten vorzeitig zurückzuzahlen, heißt es in dem Schreiben, das dem Handelsblatt vorliegt. Damit würde sich der Kredit beim Währungsfonds auf rund 4,8 Milliarden Euro verringern.

Lissabon verspricht sich von der Aktion deutlich geringere Refinanzierungskosten. So könnte das Land hunderte Millionen ...

