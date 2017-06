Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, Fragezeichen behindern Entscheidungen - das bestätigen mir die Fragen der Privatanleger in allen Börsenphasen. Haben die Aktienkurse neue Höchststände erklommen, fragt man sich, ob denn die Luft nun zu dünn geworden sei: "Jetzt noch kaufen?". In einer ausgeprägten Schwäche will man nicht ins fallende Messer greifen und wartet ab:...

