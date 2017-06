Basel (ots) - Die Oettinger Davidoff AG, weltweit führender

Anbieter von Premium Zigarren, konnte ihre Stellung auf dem globalen

Markt trotz der anhaltend herausfordernden Bedingungen während des

Geschäftsjahres 2016 weiter ausbauen. Auf strategischer Ebene machte

das Unternehmen mit Hauptsitz in Basel durch den Verkauf der Contadis

AG einen weiteren grossen Schritt nach vorne und kam seinen ständigen

Bestrebungen nach, sich am Hauptgeschäft auszurichten. Der

Gesamtumsatz des Finanzjahres 2016 stieg auf Vergleichsbasis um +8,2

% auf 595 Millionen CHF, wobei die Kernmarke Davidoff um

hervorragende 20 % zulegte. 2016 wurde die neue Camacho Fabrik in

Honduras fertiggestellt, und es wurde eine Mehrheitsbeteiligung an

Bluebell Cigars Asia sowie eine Minderheitsbeteiligung an der

chinesischen Sparkle Roll Cigars Co. erworben.



«2016 war ein schwieriges Jahr für die Zigarrenindustrie, weil

sowohl die EU als auch die USA neue und teure Anti-Tabak-Vorschriften

einführten. Wir sind sehr zufrieden mit den dauerhaft zweistelligen

Wachstumsraten von Davidoff und der Zunahme unseres Marktanteils,

aber wir haben nicht alle Ziele für 2016 erreichen können»,

kommentierte CEO, Hans-Kristian Hoejsgaard, mit Bezug auf den

Geschäftsverlauf des vergangenen Jahres. Durch den Verkauf der

Aktivitäten von Contadis sank der Umsatz von Oettinger Davidoff im

Jahr 2016 um fast die Hälfte.



Ausgliederung des Grosshandels von Contadis



Wie letztes Jahr angekündigt, wurden der Grosshandel und die

Logistik der Contadis AG von Lekkerland Schweiz übernommen und das

Logistik-Betriebsgelände der Contadis AG in Oberentfelden in der

Schweiz wurde verkauft. Damit konnte Oettinger Davidoff nicht nur

einen wichtigen strategischen Schritt in Richtung

Pure-Play-Unternehmen abschliessen - das Hauptgeschäft liegt dabei

auf Zigarren und Tabakzubehör sowie internationalen

Generalvertretungen - sondern auch auf Marktänderungen im Bereich

Gross- und Einzelhandel in der Schweiz reagieren, insbesondere im

Bereich Zigarettenvertrieb, dem Hauptgeschäft der Contadis AG.



Immer komplexere Anti-Tabak-Vorschriften in der EU und in den USA



Die regulatorischen Anforderungen werden im laufenden Jahr die

Zigarrenindustrie in Europa und in den USA weiterhin vor

Herausforderungen stellen. 2016 war gekennzeichnet von zusätzlichen

gesetzlichen Einschränkungen in der Tabakbranche. Die neue

EU-Tabakrichtlinie Nr. 2 (EU TPD2) trat am 20. Mai 2016 in Kraft. Die

neuen Verpackungsspezifikationen in dieser Richtlinie verschärften

die Komplexität und Compliance-Anforderungen, was mit beträchtlichen

Zusatzkosten verbunden ist. Diese Richtlinie hatte signifikante

Auswirkungen auf die regulatorische Landschaft.



In den USA trat am 8. August 2016 die neue Verordnung der FDA

(US-Bundesbehörde für Lebens- und Arzneimittelsicherheit) in Kraft.

Diese Rechtsvorschrift stellt die bislang strengste Verordnung dar,

die jemals in den USA erlassen wurde, und ist für die

Zigarrenindustrie extrem kostspielig. Sie verlangt eine Zulassung für

alle Produkte, die seit 2007 auf den Markt gebracht wurden, und eine

Vorabzulassung für neue Produkte, die ab dem 8. August 2016 am Markt

eingeführt werden.



Asien



Durch die Gründung von Davidoff of Geneva Asia betont Oettinger

Davidoff die Ausrichtung auf Asien noch stärker, nachdem bereits eine

Mehrheitsbeteiligung an Bluebell Cigars Asia erworben worden war. Mit

dem Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an Sparkle Roll Cigars China

hat das Unternehmen in den Markt mit dem grössten Zukunftspotenzial

investiert.



Neue Fabrik in Honduras eröffnet, um «Crop-to-Shop»-Philosophie

weiter auszubauen



Oettinger Davidoff hat weiter in die «Crop-to-Shop»-Philosophie

investiert. Nach dem Ankauf von Tabak-Plantagen in der Condega-Region

in Nicaragua und im Jamastrán-Tal in Honduras kaufte das Unternehmen

im Jahr 2015 ein Grundstück, auf dem eine neue Zigarrenmanufaktur in

Danlí, Honduras, gebaut und im Januar 2017 eröffnet wurde. Mit dieser

strategischen Massnahme reagierte das Schweizer Unternehmen auf die

weltweit stark steigende Nachfrage nach seiner Kernmarke Camacho.



Hans-Kristian Hoejsgaard, CEO und Delegierter des Verwaltungsrates

der Oettinger Davidoff AG, erklärt: «Diese Entwicklung stellt nicht

nur einen Meilenstein in der Geschichte unseres Unternehmens dar,

sondern zeigt auch unsere globale «Crop-to-Shop»-Philosophie, da wir

die vertikale Integration des Geschäfts forciert haben. Unsere

Investitionen sind ein Spiegelbild des starken Wachstums von Camacho

in den letzten fünf Jahren. Der weltweite Umsatz hatte sich

verdoppelt, ebenso die Fertigungskapazität, die erforderlich ist, um

Camacho weltweit weiter zu expandieren. Darüber hinaus freue ich mich

besonders, dass wir einen grundlegenden Beitrag zur ökonomischen und

gesellschaftlichen Entwicklung von Honduras leisten können, indem wir

über 500 Menschen in Danlí anstellen.»



Ausblick auf 2017



Hans-Kristian Hoejsgaard prognostiziert verschiedene

Wachstumsmuster für die Hauptabsatzmärkte Europa, USA und Asien. «Wir

erwarten ein herausforderndes und schwieriges Jahr 2017, weil unsere

Kernmärkte, Europa und die USA, von neuen Beschränkungen betroffen

sein werden und Einzelhändler sich in Erwartung klarer Verhältnisse

zurückhalten. Wir sind aber zuversichtlich, durch starke Innovation

und weltweite Handelsketten unseren Marktanteil weiter ausbauen zu

können», so Hans-Kristian Hoejsgaard.



