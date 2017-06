Wien - Dennis Stattman zieht sich bald aus dem Tagesgeschäft bei BlackRock zurück, so die Experten von "FONDS professionell".Der Fondsmanager, der unter anderem mit für den rund 16,4 Milliarden Euro schweren flexiblen Mischfonds BGF Global Allocation (ISIN LU0072462426/ WKN 987142) verantwortlich sei, werde im August in Rente gehen. Er solle danach aber weiter als Berater für das Multi-Asset-Team des Fondsriesen tätig bleiben. Die Leitung des BGF Global Allocation bleibe in den Händen seiner vier Co-Manager Dan Chamby, David Clayton, Russ Koesterich und Kent Hogshire. Dies melde der Branchendienst "Citywire" unter Berufung auf ein internes Schreiben des Vermögensverwalters.

