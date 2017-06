Nachdem Bundesjustizminister Heiko Maas in der WirtschaftsWoche Kritik am Richtermangel in Deutschland geübt hat, bekommt er Unterstützung vom Deutschen Richterbund. Auch der macht den Ländern schwere Vorwürfe.

Der Deutsche Richterbund (DRB) springt Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) bei seiner scharfen Kritik am Richtermangel in den Ländern bei. "Maas bringt die prekäre Lage der Strafjustiz auf den Punkt", sagte DRB-Bundesgeschäftsführer Sven Rebehn der WirtschaftsWoche. "Der Bund muss den politischen Druck auf die Länder jetzt deutlich erhöhen, damit sie endlich ihre Hausaufgaben in der Justiz machen. Es ist niemandem mehr zu vermitteln, dass Berlin Sicherheitspaket um Sicherheitspaket ...

