Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

IfW sieht Deutschland an der Schwelle zur Hochkonjunktur

Das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) hat Deutschland einen bald überhitzenden Aufschwung vorhergesagt. "Die deutsche Wirtschaft driftet mehr und mehr in die Überauslastung", erklärten die Kieler Ökonomen. Nach ihrer neuen Konjunkturprognose soll das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 1,7 Prozent in diesem und 2,0 Prozent im kommenden Jahr zunehmen. Damit würde die gesamtwirtschaftliche Produktion im gesamten Prognosezeitraum mit höherem Tempo zulegen als das Produktionspotenzial, das das nachhaltig erzielbare Wirtschaftswachstum widerspiegele, erklärte das IfW.

Grüne verlangen in Abgasaffäre Druck auf die Industrie

Die Grünen haben die Bundesregierung und die Autoindustrie wegen der Abgasaffäre hart kritisiert, in der nun Fahrverbote für ältere Dieselfahrzeuge in Innenstädten drohen. Fraktionschef Anton Hofreiter sagte im ARD-"Morgenmagazin", dass "die Bundesregierung immer die Augen zugedrückt hat und selbst jetzt noch versucht, den Dieselskandal zu vertuschen". Hofreiter verlangte stattdessen eine Elektromobilitätsquote als Anreiz für die Hersteller, "funktionierende Elektroautos" zu bauen.

CDU-Wirtschaftsrat wünscht sich Schwarz-Gelb

Der Wirtschaftsrat der CDU hofft auf eine Koalitionsregierung von Union und FDP nach der Bundestagswahl. Das geht aus einer aktuellen Umfrage hervor, die der Unternehmensverband in Berlin vorgestellt hat. Demnach sehnen die Mitglieder des Wirtschaftsrats "ein Ende der großen Koalition herbei", wie sein Vorsitzender Werner Bahlsen sagte. Hingegen wünschen sich 72 Prozent eine schwarz-gelbe Koalition, von der sie sich laut Bahlsen eine bessere Ordnungspolitik versprechen. Nur 4 Prozent hielten eine große Koalition für am geeignetsten.

Exportüberschuss der Eurozone sinkt im April

Der Überschuss bei den Exporten der Eurozone ist im April kleiner geworden. Nach ersten Schätzungen der Statistikbehörde Eurostat lag das Plus in der Handelsbilanz bei 17,9 Milliarden Euro. Gegenüber April 2016 entspricht das einem Rückgang um 8,7 Milliarden Euro. Die Exporte der 19 Euroländer summierten sich im Berichtsmonat auf 167,7 Milliarden Euro und waren damit um 3 Prozent geringer als im Jahr davor. Die Importe kletterten hingegen um 3 Prozent auf 149,8 Milliarden.

EU will Freihandelsabkommen mit Japan noch vor Trump-Besuch - Magazin

Die Europäische Union will noch vor dem nächsten Besuch von US-Präsident Donald Trump in Europa ein starkes Signal für den Freihandel setzen. Die Europäer streben deshalb eine politische Einigung für ein Handelsabkommen mit Japan bis zum G20-Gipfel am 7. Juli in Hamburg an, wie die Wirtschaftswoche berichtet.

SNB bestätigt Zinsen und erwartet geringere Inflation

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat ihre Geldpolitik wie erwartet unverändert gelassen. Die Währungshüter bestätigten außerdem ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum, erwarten nun aber eine etwas niedrigere Jahresteuerung im kommenden Jahr. Nach Mitteilung der SNB bleibt das Zielband des Dreimonatslibor bei minus 1,25 bis minus 0,25 Prozent, und der Zins auf Sichteinlagen bei der Zentralbank bei minus 0,75 Prozent. Die SNB betrachtet den Schweizer Franken nach wie vor als "deutlich überbewertet" und will deshalb weiterhin am Devisenmarkt intervenieren.

Kritik an Schäuble wegen Griechenland-Verhandlungen

Kurz vor dem Treffen der Euro-Finanzminister zu Griechenland haben führende Politiker von SPD und Opposition Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) Unehrlichkeit vorgeworfen. "Schäuble muss vor der Wahl die Karten auf den Tisch legen und sagen, was auf den deutschen Steuerzahler zukommt", sagte SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann der Bild-Zeitung. Der SPD-Haushaltsexperte Johannes Kahrs kritisierte "Schäubles Unaufrichtigkeit", die ihn immer wieder einhole. Grünen-Finanzexperte Gerhard Schick warf Schäuble einen "miesen Trick" vor. Aus Griechenland selbst wurde Schäuble angegriffen, weil er Hilfen für Athen blockiere.

Katar und USA schließen Milliarden-Deal für Kampfflugzeuge

Inmitten der diplomatischen Krise um Katar hat das Golfemirat ein milliardenschweres Rüstungsgeschäft mit den USA abgeschlossen. Die Verteidigungsminister beider Länder, Jim Mattis und Chalid al-Attija, unterzeichneten eine Vereinbarung zur Lieferung von Boeing F-15-Kampfflugzeugen aus US-Produktion im Wert von 12 Milliarden Dollar, wie das Pentagon mitteilte. Mit dem Geschäft werde die Sicherheitszusammenarbeit zwischen den USA und Katar ausgebaut, erklärte das Ministerium.

US-Senat für Sanktionen gegen Russland wegen Wahlbeeinflussung

Der US-Senat hat den Weg für weitere Sanktionen gegen Russland geebnet. Die Kammer billigte am Mittwoch (Ortszeit) nahezu einstimmig ein Gesetzesprojekt, das neue Strafen für die vermutete Einflussnahme auf die US-Präsidentschaftswahl vorsieht. Zudem soll die Vorlage Präsident Donald Trump daran hindern, die Sanktionen gegen Russland einseitig zu lockern oder zu verschärfen. Der russische Präsident Wladimir Putin kritisierte, der Beschluss komme "aus dem Nichts".

Neues britisches Unterhaus wird am 21. Juni feierlich eröffnet

Das britische Unterhaus soll zwei Tage später als geplant am kommenden Mittwoch feierlich eröffnet werden. Das teilte die Tory-Politikerin Andrea Leadsom am Donnerstag in London mit. Die Sitzung hatte ursprünglich am kommenden Montag stattfinden sollen, war aber wegen der anhaltenden Gespräche über eine Regierungsbildung verschoben worden. Bei der feierlichen Parlamentseröffnung liest Königin Elizabeth II. die Regierungserklärung von Premierministerin Theresa May vor.

Iran meldet Zerschlagung von zwei "Terrorgruppen"

Der Iran hat die Zerschlagung von zwei "Terrorgruppen" verkündet. In der südöstlichen Provinz Sistan und Belutschistan seien am Mittwoch zwei "Terroristen" erschossen und fünf andere festgenommen worden, als sie gerade eine Kaserne in der Hafenstadt Tschabahar angreifen wollten, sagte Geheimdienstminister Mahmud Alawi am Donnerstag laut der Nachrichtenagentur Irna. Auch ein Geheimdienstmitarbeiter sei getötet worden. Unter den fünf Festgenommenen sind den Angaben zufolge zwei Ausländer.

Türkische Zentralbank belässt Zinsen unverändert

Die türkische Zentralbank hat - wie von Volkswirten erwartet - die Zinsen unverändert belassen. Der Geldpolitische Rat entschied bei seiner Sitzung am Donnerstag, den Satz für Overnight-Geld bei 9,25 Prozent zu belassen. Der einwöchige Reposatz, der als geldpolitischer Schlüsselsatz fungiert, liegt unverändert bei 8,00 Prozent. Der eintägige Ausleihesatz von 7,25 Prozent wurde ebenfalls nicht angetastet.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/bam

(END) Dow Jones Newswires

June 15, 2017 07:30 ET (11:30 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.