In dem Koffer für den bevorstehenden Sommerurlaub findet ab jetzt nur noch ein einziges Paar Schuhe für den Strand und auch zum Ausgehen Platz. Ja richtig gehört: Man trägt die Badelatschen jetzt auch im Alltag. Wieso einem die "Adiletten" bald nicht nur im Sommerurlaub am Strand begegnen werden:



Bereits vor drei Jahren fand man die klassischen Adiletten in vielen Kleiderschränken von Hipstern, Models und TV-Sternchen. Damals trauten sich noch nicht viele, dieses bequeme und lässige Schuhwerk auch im Alltag zu tragen - warum auch? Es sind ja schließlich Badeschuhe, die eigentlich in Duschen und Schwimmbäder gehören. Wer hätte gedacht, dass diese Art von Badelatschen, wie beispielsweise die Modelle unter https://www.stylelounge.de/Schuhe/Badeschuhe, mal ein großer Trend werden? Doch nun sehen wir sie, von vielen Marken in den unterschiedlichsten Ausführungen, bei Modeketten wie Topshop, H&M und Zara in den Regalen stehen. "Sie sind quasi zu einem absolutes Must-Have geworden. Egal ob im Urlaub, im Café mit Freunden oder auf einer legeren Hochzeit - es gibt für jeden Anlass die richtigen Treter.", so Lena Weirauch, Modeexpertin bei StyleLounge.de.



Für den All-Inclusive Urlaub am Pool!



Die Modeexpertin Lena Weirauch rät weiter: "Für einen Besuch am Pool eignen sich am besten die klassischen Adiletten. Auch wenn diese am ehesten nach Badeschuhen aussehen, haben sie sich mittlerweile einen echten Namen verschafft und das sogar fernab von Schwimmbädern." Bemerkenswert ist ebenfalls, dass Dank der großen Beliebtheit des Adiletten-Designs auch andere Sportmarken ihre Modelle der angesagten Form nachempfunden haben und dadurch eine riesige Vielfalt an alltagstauglichen Badeschuhen entstanden ist.



Doch wie kann man die Trend-Pieces am besten kombinieren? Natürlich passt nicht jeder Schuh zu jedem Outfit. Mit dem Modell von Adidas hat man es allerdings besonders einfach, da sie sich super für einen Stilbruch eignen. Zum Beispiel kann man ganz einfach ein schickes Kleid mit bunten Adiletten downstylen und es so auch im Alltag ganz unkompliziert tragen.



Oder im mutigen Trendsetter Style!



Allerdings geht der Trend noch viel weiter. Die Form der Badeschuhe hat sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt und besonders Designer und Modeketten wie Givenchy, Topshop und Zara haben sich von ihr inspirieren lassen. Ob mit Prints, Schnallen oder Absatz, aus Leder, mit Fell oder aus Kautschuk, die Designer haben keinen Style ausgelassen, sodass wirklich Jeder den richtigen Schuh, für den richtigen Anlass, finden kann.



Über StyleLounge



Stylelounge wertet die Modetrends von über 500 Online-Shops mit mehr als fünf Millionen Produkten aus. Als erster, echter Mode-Preisvergleich, hilft https://www.stylelounge.de dabei, den perfekten Style ohne Mühe online zu finden. Mit www.stylelounge.de kann es sich jeder leisten, großartige Marken und Outfits zu tragen. Unter der Leitung der Geschäftsführer Kay Schlaaff und Guido Lange arbeitet ein Team von aktuell rund 50 Mitarbeitern daran, Kunden den einfachen und preisbewussten Zugang zu über 10.000 Marken zu ermöglichen.



