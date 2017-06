Ältere Rothirsch-Weibchen verhalten sich so geschickt, dass Jäger praktisch keine Chance mehr haben, ihnen erfolgreich nachzustellen. Dabei lernen sie aus den tödlichen Fehlern von Artgenossen, vor allem der Männchen.

Weibliche Rothirsche gehen mit zunehmendem Alter Jägern immer mehr aus dem Weg. Mit neun bis zehn Jahren seien sie dann für ihre menschlichen Verfolger praktisch unerreichbar, berichtet eine Gruppe von Wissenschaftlern um den Biologen Henrik Thurfjell von der kanadischen University of Alberta im Fachmagazin "Plos One".

Ältere Tiere lernen demnach verschiedene Methoden, um nicht erschossen zu werden. So bewegen sie sich weniger und senken so die Wahrscheinlichkeit einer gefährlichen Begegnung mit Jägern. Erfahrene Tiere verbergen sich zudem vor allem in der Nähe von Straßen verstärkt im Wald und in anderem unübersichtlichen Gelände - insbesondere in der Morgen- und Abenddämmerung.

Die Forscher fanden sogar Hinweise darauf, dass die Tiere auf die Bewaffnung der Jäger reagierten. Demnach suchten ...

