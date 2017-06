Frankfurt - Union Investment hat das Class A Bürogebäude Midtown21 in Seattle erworben, so die Union Investment Real Estate GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das eindrucksvolle Objekt mit 21 Stockwerken und einer Mietfläche von rund 35.000 m2 wurde im Jahr 2016 fertiggestellt. Es befindet sich im wachstumsstarken Denny Triangle zwischen dem zentralen Geschäftsdistrikt und dem Teilmarkt South Lake Union. Die Büroflächen der Immobilie sind langfristig an den größten Onlinehändler der Welt vermietet. Die Vermietungsquote des Objekts mit der Adresse 1007 Stewart Street liegt bei 98,4 Prozent. Der Projektentwickler ist ein Joint Venture zwischen der US-amerikanischen Versicherung MetLife Real Estate und Trammell Crow Company. Der Kaufpreis beträgt rund 330 Mio. US-Dollar.

