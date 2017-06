Am heutigen Handelstag wird die Bank of England ihren Zinsentscheid mitteilen. Die generelle Lage: Das Wahlergebnis der letzten Woche, das bevorstehende Brexit-Debakel und eine unsichere Regierung, könnte kaum ungünstiger sein. 13:00 UPDATE: Bank of England tastet Leitzins nicht an und bleibt somit auf dem historischen Tief von 0,25 Prozent. Auch das Volumen der Wertpapierkäufe ...

