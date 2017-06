FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der Verkaufsdruck in den Aktien von Gerry Weber hält an: Am Donnerstag rutschten die Papiere um weitere 4,25 Prozent auf 10,60 Euro ab. Seit ihrem Zwischenhoch im April bei 14,32 Euro sanken sie damit ohne größere Atempause um 26 Prozent. Im bisherigen Jahresverlauf gehörten sie mit leichtem Verlust insgesamt zu den schwächsten Werten im Nebenwerteindex SDax .

Analyst Christian Salis von Hauck & Aufhäuser sieht in einer aktuellen Studie ein Rückschlagsrisiko bei 9,50 Euro. Das wäre das tiefste Niveau seit 2009. Die schwachen Ergebnisse des zweiten Quartals unterstrichen die strukturellen Probleme des Modekonzerns, so der Experte. Er rechnet weiter mit schlechten Nachrichten und bleibt mit seinen Schätzungen entsprechend deutlich unter dem Marktkonsens./ag/jha/

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0003304101

AXC0104 2017-06-15/14:21