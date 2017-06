Potsdam (ots) - Die Abschlussprüfungen sind so gut wie geschafft und für viele Abiturienten gilt es jetzt, die eigene berufliche Karriere zu planen. Ausgezeichnete Aussichten haben junge Menschen im IT-Sektor, denn weltweit suchen Unternehmen nach wettbewerbsfähigen Informatik-Fachkräften und der Bedarf steigt weiter.



Optimale Studien- und Arbeitsbedingungen sowie eine intensive persönliche Betreuung bietet das Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam. An der Digital-Engineering-Fakultät der Universität Potsdam können sich Informatik-Interessierte noch bis zum 15. Juli 2017 für den Bachelor- und Masterstudiengang "IT-Systems Engineering" bewerben. Ein deutschlandweit einzigartiger und besonders praxisnaher Studiengang, bei dem neben den Informatik-Grundlagen gelernt wird, große und hoch komplexe IT-Systeme zu verstehen, zu entwickeln, zu implementieren und zu warten. Im Ranking des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) belegt das HPI seit Jahren Spitzenplätze. Da der Stifter Hasso Plattner den Betrieb vollständig finanziert, fallen keine Studiengebühren an.



Seinen Studierenden vermittelt das HPI Praktikumsplätze und Studienaufenthalte in aller Welt und bietet an Europas erster Innovationsschule das Zusatzstudium in der Innovationsmethode "Design Thinking" an. Fester Bestandteil der Lehre ist außerdem die Vermittlung von Soft Skills, die für das spätere Berufsleben benötigt werden. Die HPI School of Entrepreneurship unterstützt Studierende, die sich mit einer eigenen Geschäftsidee selbstständig machen möchten. Neben den international anerkannten Abschlüssen Bachelor und Master of Science bietet die Digital-Engineering-Fakultät ferner Promotionsmöglichkeiten an ihrer Research School und in jedem ihrer zwölf IT-Fachgebiete.



100 Bachelor- und 50 Master-Plätze wurden im vergangenen Wintersemester am Exzellenzzentrum für Digital Engineering vergeben. Die rund 500 Studierenden werden individuell und in kleinen Gruppen von insgesamt zwölf Professoren und über 200 Senior Researchern, Dozenten und wissenschaftlichen Mitarbeitern betreut. Weitere Informationen zur Bewerbung gibt es hier: www.hpi.de/studium.



Welche berufliche Laufbahn man mit einem HPI-Studium ergreifen kann, zeigen unsere Alumni-Portraits: https://hpi.de/connect/alumni/alumni-jobportraits.html



